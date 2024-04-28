На реке Жайык в Атырауской области наблюдается повышение уровня воды
По данным гидрологического мониторинга "Казгидромета" на 28 апреля, 08:00:
На гидропосту Жайык – поселок Индербор уровень на отметке 645 см, подъем уровня на 19 см, общий подъем с начала паводка – 422 см.
Жайык – поселок Махамбет – уровень на отметке 743 см, подъем уровня за сутки на 8 см, общий подъем с начала паводка – 426 см.
На гидропосту Жайык – Атырау уровень на отметке 434 см, подъем уровня за сутки 3 см, общий подъем с начала паводка составил 243 см.
Специалисты отмечают, что уровень реки повысился за счет поступления воды с территории Западно-Казахстанской области. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды.
На 28 апреля с Ириклинского водохранилища сброс составляет 192 м³/с.
МЧС 25 апреля сообщило, что большая вода плавно перемещается из Западно-Казахстанской в Атыраускую область.