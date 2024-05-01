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Уровень воды в реке Жайык в Атырауской области продолжает подниматься

река Жайык, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 09:34 Фото: оперативный штаб Атырауской области
По состоянию на 08:00 1 мая уровень воды в реке Жайык за прошедшие сутки поднялся от 5 до 25 см в зависимости от прилегающего района, сообщает Zakon.kz.

Как пишут в оперативном штабе региона, уровень воды изменился из-за поступления воды с территории Западно-Казахстанской области.

На гидропосту Жайык – поселок Индербор уровень на отметке 718 см, подъем уровня на 25 см, общий подъем с начала паводка составляет 495 см.

На гидропосту в поселке Махамбет уровень на отметке 779 см, подъем уровня за сутки – 15 см, общий подъем с начала паводка составляет 462 см.

В Атырау уровень реки Жайык на отметке 451 см, подъем уровня за сутки – 5 см. Общий подъем с начала паводка составляет 260 см.

В оперштабе пишут, что ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

На 1 мая из Ириклинского водохранилища сброс составляет 141 м³/с.

В МЧС показали, как в Кульсары откачивают воду из подтопленных домов с помощью передвижных насосных станций.

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