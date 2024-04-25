Большая вода двинулась на Атыраускую область из ЗКО
Фото: МЧС РК
Министерство по чрезвычайным ситуациям 25 апреля сообщило, что большая вода плавно перемещается из Западно-Казахстанской в Атыраускую область, передает Zakon.kz.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация в Западно-Казахстанской области стабилизируется.
"Уровень воды в реке Жайык постепенно снижается. В регионе идут активные работы по ликвидации последствий паводков. Также отметим, накануне по поручению министра по ЧС Чингиса Аринова группировка спасателей Мангистауской и Карагандинской областей убыла из ЗКО в Атыраускую область, где сохраняется угроза второй волны паводков", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что кадры спасения жителей Уральска из затопленных домов 25 апреля опубликовала полиция. Полицейские буквально на себе эвакуировали жителей города из затопленных домов.
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