Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Большая вода двинулась на Атыраускую область из ЗКО

Большая вода двинулась на Атыраускую область из ЗКО , фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 22:15 Фото: МЧС РК
Министерство по чрезвычайным ситуациям 25 апреля сообщило, что большая вода плавно перемещается из Западно-Казахстанской в Атыраускую область, передает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация в Западно-Казахстанской области стабилизируется.

"Уровень воды в реке Жайык постепенно снижается. В регионе идут активные работы по ликвидации последствий паводков. Также отметим, накануне по поручению министра по ЧС Чингиса Аринова группировка спасателей Мангистауской и Карагандинской областей убыла из ЗКО в Атыраускую область, где сохраняется угроза второй волны паводков", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что кадры спасения жителей Уральска из затопленных домов 25 апреля опубликовала полиция. Полицейские буквально на себе эвакуировали жителей города из затопленных домов. 

Читайте также

Вознесенский собор и Центральная мечеть Алматы попали в объектив популярного фотографа
Вознесенский собор и Центральная мечеть Алматы попали в объектив популярного фотографа
акция, полиция, Астана, вандализм
В Астане с начала года наказали около 100 вандалов
дороги, подтопленные трассы, наводнение
Какие автодороги пострадали от паводков в Казахстане
Диана Абдуллаева
МЧС РК Атырауская область Западно-Казахстанская область Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Молния ударила в телебашню на Кок-Тобе в Алматы
Молния ударила в телебашню на Кок-Тобе в Алматы
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Мокрый снег, град и ливни ожидаются в Казахстане 25 апреля
Мокрый снег, град и ливни ожидаются в Казахстане 25 апреля
Токаев наградил казахстанцев
Ряд казахстанцев получили от Токаева ордена и медали
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: