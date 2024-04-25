Большая вода двинулась на Атыраускую область из ЗКО

Фото: МЧС РК

Министерство по чрезвычайным ситуациям 25 апреля сообщило, что большая вода плавно перемещается из Западно-Казахстанской в Атыраускую область, передает Zakon.kz.

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