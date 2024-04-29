Полицейские нагрянули на рынки Алматы

В Алматы проходят локальные рейды на рынках. Стражи порядка выявляют нарушения миграционного законодательства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов уточнил, что за прошедшие выходные полицейские проверили 22 рынка.

"В результате выявлен 81 иностранец, у 63 из них отсутствовали документы, удостоверяющие их личность. В отношении правонарушителей собраны материалы административного производства. Семеро из них, согласно решений суда, депортированы за пределы нашего государства". Асхат Бутунчинов

Вместе с тем меры административного воздействия приняты и в отношении 24 физических и юридических лиц, не обеспечивших законное пребывание в Казахстане приглашенных ими иностранных граждан.

В марте 2024 года полицейские выявляли нарушения правил парковки транспортных средств возле мечетей. А уже в начале апреля полиция начала проверки в крупных торговых центрах.