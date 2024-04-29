Где дороже: стоимость жилья в Казахстане и мире

Стоимость недвижимости в Казахстане по сравнению с другими странами мира, в том числе СНГ, оказалась не такой уж и высокой, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным рейтинга сайта Numbeo, на 19 апреля 2024 года в Казахстане квартиры в центре города в среднем стоили 1,4 тыс. долларов США за кв. м, вне центра – 1 тыс. долларов США за кв. м.

Дороже всего в мире квартиры стоят в Гонконге, Сингапуре и Швейцарии, как в центре, так и на окраине. Дешевле же всего приобрести жилье в центре города можно на Кубе, вне центра – в Ливии, пишет finprom.

По странам СНГ. В сравнении в Казахстане квартиры недорогие. Жилье в центре в Армении стоит 3,1 тыс. долларов США за кв. м, в России – 2,2 тыс. долларов США, в Азербайджане – 1,7 тыс. долларов, в Беларуси – 1,6 тыс. А вот купить квартиру в центре дешевле, чем в Казахстане, можно в Украине (1,4 тыс. долларов США за кв. м) и в Узбекистане (1,3 тыс. долларов).

Вне центра квартиры дороже, чем в Казахстане, продают в Армении (1,5 тыс. долларов США за кв. м), России (1,4 тыс. долларов) и Беларуси (1,1 тыс. долларов). Ниже, чем в Казахстане, цены на жилье в этом сегменте в Украине (905,6 долларов США), Азербайджане (856,6 долларов США) и Узбекистане (676,8 долларов).

Фото: finprom

Что касается конкретных городов, самые "дорогие" по ценам на квартиры Гонконг, Цюрих и Женева. Самые дешевые квартиры среди всех крупных 305 городов мира, вошедших в рейтинг, в Египте – в Каире (для жилья в центре города) и Александрии (для жилья вне центра).

В Алматы цена квартиры в центре города составила в среднем 2 тыс. долларов за кв. м, вне центра – 1,4 тыс. долларов. В Астане стоимость жилья в центре составит 1,2 тыс. долларов за кв. м, вне центра – 820,8 долларов.

Среди городов СНГ самые высокие цены на квартиры в Москве: 5,3 тыс. долларов за кв. м – в центре, и 3 тыс. долларов – на окраине. Самые дешевые квартиры в центре – в Бишкеке (1,1 тыс. долларов), вне центра – в Харькове (713,2 долларов).

Фото: finprom

По данным Бюро нацстатистики, по итогам марта текущего года цены на новые квартиры в Казахстане увеличились на 1,3% за год, жилье на вторичном рынке подешевело на 2,3%.

Новые квартиры заметнее всего выросли в цене в Актобе (на 8,9% за год), Кызылорде (на 7,1%), Актау (5,7%), Уральске (на 5,6%) и Талдыкоргане (на 5%). В ряде городов – Караганде, Атырау, Усть-Каменогорске, Шымкенте и Кокшетау – цены снизились.

Наибольшее удорожание квартир на вторичном рынке было зарегистрировано в Атырау (10,8%), Талдыкоргане (8,8%) и Жезказгане (6,8%). В Туркестане стоимость таких квартир осталась на прежнем уровне. Наибольшее удешевление наблюдалось в Конаеве: на заметные 15,2% за год. Далее идут Алматы (на 6,7%) и Кокшетау (на 2,7%).

Сейчас средняя цена новой квартиры в РК составляет 486,6 тыс. тенге за кв. м, а стоимость жилья на вторичном рынке – 502,8 тыс. тенге за кв. м. Самый дорогой "квадрат" в новых квартирах отмечен в Астане (575,2 тыс. тенге), самый дешевый – в Актобе (279 тыс. тенге). На вторичном рынке самый дорогой "квадрат" – также в Астане (613,6 тыс. тенге), самый дешевый – в Актобе (290,7 тыс. тенге).

Ранее заместитель председателя правления "Отбасы банка" Нурлан Акшанов рассказал, какими будут цены на жилье в Казахстане в связи с запуском новой ипотечной программы.