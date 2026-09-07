Где быстрее всего в мире заработать на собственное жилье и как оценивают ситуацию в Казахстане

Казахстан оценивают как государство с высокими ценами на жилье, при этом они более доступны для населения, чем во многих странах Европы и СНГ, сообщает Zakon.kz.

Возможность приобрести жилье сегодня является чуть ли не самой основной проблемой для многих стран мира, поскольку цена на недвижимость растет гораздо быстрее, чем доходы населения.

Это, в свою очередь, негативным образом отражается не только на уровне благосостояния граждан, но и на социально-экономической обстановке в целом.

Учитывая факт наличия данной проблематики, аналитики медиа компании Visual capitalist провели исследование состояния мировых рынков жилья, в рамках которого составили глобальный рейтинг стран по индексу доступности недвижимости для отдельных домохозяйств.

Немного о деталях производимых расчетов

Индекс доступности недвижимости для домохозяйств рассчитывается как соотношение медианной стоимости жилья к медианному годовому доходу отдельно взятой семьи.

Медианное значение аналитики Visual capitalist для расчета своего индекса доступности выбрали не случайно. Оно гораздо точнее среднего арифметического, поскольку исключает при расчете фактор неработающего населения и сверхвысокие доходы узкого круга лиц.

Кроме того, при расчетах итогового коэффициента авторы рейтинга не учитывают процентную ставку по ипотеке, обязательные выплаты по потребительским кредитам, налоги на имущество и показатели инфляции. Всего в этом рейтинге оцениваются показатели 181 государства.

В общем, если говорить простым языком, то полученный при расчетах итоговый результат показывает, сколько нужно лет собирать ежегодный общий доход одной семьи для покупки собственного жилья по средней стоимости на внутреннем рынке недвижимости.

Где самое доступное жилье

Согласно данным этого рейтинга, самое низкое соотношение цен и семейных доходов сегодня фиксируется в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Там для того, чтобы купить себе недвижимость, отдельная семья должна отдать три своих полных годовых заработка.

Второе место в мире по этому показателю занимает Южно-Африканская Республика – 3,4 года. На третьем – Северная Корея, где для того чтобы обзавестись своим жильем, необходимо потратить общесемейный доход за 3,5 года.

В топ-10 лучших стран мира по доступности недвижимости для населения также вошли: Оман (за 3,6 года), Науру (за 4 года), Соединенные Штаты Америки (за 4,5 года), Тувалу (за 5 лет), Намибия, Восточный Тимор и Сен-Пьер и Микелон (за 5,2 лет).

Оценка доступности недвижимости в Казахстане и СНГ

По версии аналитиков Visual capitalist, среднестатистическая семья в Казахстане для покупки собственного жилья сегодня должна отдать свой общий доход за 10,9 лет.

В этом ключе стоит отметить, что данный коэффициент соотношения цены и дохода значительно ниже, чем в Греции, Люксембурге (11,5), Эстонии, Франции (11,8), Молдове (12,1), Украине (12,2), Турции (12,6), Португалии (12,6), Литве (12,7), Хорватии (13,2), Грузии и Польше (13,3).

Среди стран СНГ по доступности жилья для населения Казахстан также является лидером. Ниже показателей нашей страны в этом плане сегодня имеют: Беларусь (для покупки жилья необходима сумма дохода семьи за 13,8 лет), Кыргызстан (14,3), Азербайджан (14,5), Узбекистан (15,3), Армения (17,2).

Показатели соотношения цен на жилье к доходам России и Таджикистана в этом рейтинге не учитывались.

Где дороже всего

Страной с самыми недоступными для местного населения ценами на недвижимость в мире является Сирия. Ее граждане, для покупки собственного жилья вынуждены отдать заработок одной семьи за 86,7 лет.

Чуть лучше ситуация с ценами на недвижимость отмечается в Шри-Ланке (доход за 40,8 лет), Китае (34,6), Непале (32,8), Камбодже (32,5), Филиппинах (30,1), Нигерии (28,2), Южной Корее (26), Иране (25,1) и Монако (25).