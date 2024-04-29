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Исламский банк развития выделит гранты и финансирование на реализацию водохозяйственных проектов

Исламский банк развития выделит гранты и финансирование на реализацию водохозяйственны, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 13:28 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров находится с рабочим визитом в Саудовской Аравии, где в эти дни проходит ежегодное заседание Исламского банка развития (ИБР).
Нурлан Байбазаров в качестве управляющего от Казахстана провел встречи с президентом группы ИБР Мухаммадом Аль-Джассером и главным исполнительным директором Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) Усамой Каисси.

Исламский банк развития является одним из самых активных многосторонних банков развития в мире и лидером в области исламских финансов. Имея рейтинги на уровне ААА, ИБР продвигает социальное и экономическое развитие стран-участников по всему миру.
, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 13:28

Фото: primeminister.kz

Главной темой прошедшей встречи с Мухаммадом Аль-Джассером стало финансирование проектов модернизации водохозяйственной инфраструктуры Казахстана, что в связи с беспрецедентными паводками этого года является одной из приоритетных задач правительства.

Так, в целях сохранения водно-ресурсного потенциала страны и обеспечения безопасности предусматривается реализация ряда безотлагательных мер по строительству и реконструкции водохранилищ, гидротехнических сооружений и ирригационных систем, а также цифровизации и внедрению водосберегающих технологий.

По итогам переговоров достигнута договоренность о направлении масштабных инвестиций группы ИБР в проекты водной отрасли РК, а также о выделении грантов на подготовку соответствующей технической документации. Первые транши будут осуществлены уже в текущем году.
Исламский банк развития выделит гранты и финансирование на реализацию водохозяйственны, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 13:28

Фото: primeminister.kz

В рамках переговоров с ICIEC достигнуты договоренности о сотрудничестве по перестрахованию, страхованию и гарантированию с организациями холдинга "Байтерек" – экспортно-кредитным агентством KazakhExport и Банком развития Казахстана. Компании заинтересованы в реализации совместных с ICIEC проектов в области транспортной инфраструктуры, торгового финансирования, а также страхования инвестиций.
Исламский банк развития выделит гранты и финансирование на реализацию водохозяйственны, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 13:28

Фото: primeminister.kz

Отметим, Республика Казахстан стала членом Исламского банка развития в 1995 году. За этот период при участии группы ИБР в республике было реализовано 67 проектов на общую сумму порядка 1,8 млрд долларов США.

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