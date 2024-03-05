Будут ли увеличивать финансирование по новой ипотеке "Отау"

Заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров 5 марта рассказал, увеличат ли финансирование по новой ипотечной программе "Отау", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава МНЭ напомнил, что программа заработала только 1 марта. В первый же день казахстанцы подали несколько тысяч заявок, и возможно, в мае, уже смогут получить одобрение.

"Что касается объемов, то эта программа будет не одного года, она будет продолжаться еще долго. Холдинг "Байтерек" планирует за счет собственных и привлеченных средств поддерживать эту программу далее. Через холдинг мы проработаем вопрос (увеличения финансирования - Прим. ред.)", – сказал Нурлан Байбазаров.

1 марта в Казахстане запустили новую ипотечную программу "Отау", рассчитанную на молодежь и молодые семьи. Сообщалось, что ежегодно на финансирование программы планируют направлять 150 млрд тенге, благодаря чему обзавестись собственным жильем смогут около 50 тыс. казахстанцев.

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