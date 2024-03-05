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Будут ли увеличивать финансирование по новой ипотеке "Отау"

ипотека Отау, финансирование, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 11:51 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров 5 марта рассказал, увеличат ли финансирование по новой ипотечной программе "Отау", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава МНЭ напомнил, что программа заработала только 1 марта. В первый же день казахстанцы подали несколько тысяч заявок, и возможно, в мае, уже смогут получить одобрение.

"Что касается объемов, то эта программа будет не одного года, она будет продолжаться еще долго. Холдинг "Байтерек" планирует за счет собственных и привлеченных средств поддерживать эту программу далее. Через холдинг мы проработаем вопрос (увеличения финансирования - Прим. ред.)", – сказал Нурлан Байбазаров.

1 марта в Казахстане запустили новую ипотечную программу "Отау", рассчитанную на молодежь и молодые семьи. Сообщалось, что ежегодно на финансирование программы планируют направлять 150 млрд тенге, благодаря чему обзавестись собственным жильем смогут около 50 тыс. казахстанцев. 

Как новая ипотека может повлиять на цены недвижимости – читайте по ссылке.

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