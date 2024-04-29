Совет матерей Жамбылской области поддержал экологическую акцию
Фото: Центр активного долголетия города Тараз
Совет матерей Ассамблеи народа Казахстана также активно участвует в неделе "Өнегелі ұрпақ". На территории Центра активного долголетия города Тараза члены Совета матерей области, ветераны, представители интеллигенции посадили цветы.
Данное учреждение нацелено на эффективную организацию досуга и поддержание здоровья, создание полноценных возможностей для активных пожилых людей, достигших пенсионного возраста.
Фото: Центр активного долголетия города Тараза
"У каждого поколения есть свои человеческие и гражданские обязанности, от которых невозможно отказаться перед страной, перед старшим поколением. Участвуя в сегодняшнем мероприятии, мы выражаем поддержку акции "Таза Қазақстан" от лица Совета матерей области. Отдать дань уважения старшему – задача молодого поколения. В этой связи сегодня в акции активно приняли участие жамбылские матери и посадили 100 цветов. Сегодняшнее мероприятие станет продолжением такого доброго дела", – сказала председатель Совета матерей АНК Эльмира Иниятовна.
Стоит отметить, сегодня около 700 матерей в составе 162 коллегий матерей области активно участвуют в таких акциях.
Фото: Центр активного долголетия города Тараза
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