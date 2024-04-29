Совет матерей Жамбылской области поддержал экологическую акцию

Данное учреждение нацелено на эффективную организацию досуга и поддержание здоровья, создание полноценных возможностей для активных пожилых людей, достигших пенсионного возраста.

Стоит отметить, сегодня около 700 матерей в составе 162 коллегий матерей области активно участвуют в таких акциях.