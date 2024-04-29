Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Совет матерей Жамбылской области поддержал экологическую акцию

Совет матерей Жамбылской области поддержал экологическую акцию, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 16:02 Фото: Центр активного долголетия города Тараз
Совет матерей Ассамблеи народа Казахстана также активно участвует в неделе "Өнегелі ұрпақ". На территории Центра активного долголетия города Тараза члены Совета матерей области, ветераны, представители интеллигенции посадили цветы.
Данное учреждение нацелено на эффективную организацию досуга и поддержание здоровья, создание полноценных возможностей для активных пожилых людей, достигших пенсионного возраста.
Совет матерей Жамбылской области поддержал экологическую акцию, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 16:02

Фото: Центр активного долголетия города Тараза

"У каждого поколения есть свои человеческие и гражданские обязанности, от которых невозможно отказаться перед страной, перед старшим поколением. Участвуя в сегодняшнем мероприятии, мы выражаем поддержку акции "Таза Қазақстан" от лица Совета матерей области. Отдать дань уважения старшему – задача молодого поколения. В этой связи сегодня в акции активно приняли участие жамбылские матери и посадили 100 цветов. Сегодняшнее мероприятие станет продолжением такого доброго дела", – сказала председатель Совета матерей АНК Эльмира Иниятовна.
Стоит отметить, сегодня около 700 матерей в составе 162 коллегий матерей области активно участвуют в таких акциях.
Совет матерей Жамбылской области поддержал экологическую акцию, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 16:02

Фото: Центр активного долголетия города Тараза

Читайте также

В одном из районов Акмолинской области реализуют 10 инфраструктурных проектов
В одном из районов Акмолинской области реализуют 10 инфраструктурных проектов
Судебные прения по делу Бишимбаева отложили – трансляция 29 апреля
Судебные прения по делу Бишимбаева отложили – трансляция 29 апреля
Гуляющего бурого медведя засняли на видео в ВКО
Гуляющего бурого медведя засняли на видео в ВКО
Айсулу Омарова
Жамбылская область Тараз 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
Как происходит выплата возмещения при лишении банка лицензии
Банк лишили лицензии в Казахстане: сколько денег может вернуть вкладчик
Полиция Алматы опубликовала фото популярных мошенников
Полиция Алматы опубликовала фото подозреваемых в мошенничестве
Работа
В мире распространяется понятие "тихое увольнение"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: