Более 105 млн бюджетных денег выдали незаконно двум казахстанцам вместо 108 крестьян
Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области двух человек подозревают в том, что они подделали документы и получили незаконно 105,3 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
Хищение средств, выделенных в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы, выявила прокуратура Рыскуловского района Жамбылской области.
"Установлено, что два жителя области, подделав документы от имени 108 крестьян, незаконно получили 105,3 млн тенге, выделенные на субсидирование расходов по приобретению сельхозтехники. По факту мошенничества 30.03.2024 прокуратурой района зарегистрировано досудебное производство по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК", – сообщили 30 апреля в прокуратуре Жамбылской области.
Расследование уголовного дела поручено областному департаменту экономических расследований. В настоящее время ведется следствие.
Накануне сообщалось, что руководители военизированной охраны КТЖ украли почти 160 млн тенге.
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