Более 105 млн бюджетных денег выдали незаконно двум казахстанцам вместо 108 крестьян

Фото: Zakon.kz

В Жамбылской области двух человек подозревают в том, что они подделали документы и получили незаконно 105,3 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

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