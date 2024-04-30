Растратил полмиллиарда тенге: депутата-"животновода" осудили в Актобе

Депутата районного маслихата признали виновным в мошенничестве в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрели в суде №2 Актобе. Депутату вменили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное неоднократно в особо крупном размере.

Причем в деле значится два эпизода.

Как установлено по первому факту, в 2020 году подсудимый, являясь руководителем крестьянского хозяйства (КХ), решил открыть кредитную линию на 780 млн тенге. Для этого он предоставил в Аграрную кредитную корпорацию договор на приобретение 1200 голов крупного рогатого скота (КРС), не имея при этом ни реальной возможности, ни намерения совершать покупку.

"При этом указал в качестве залогового имущества КРС, которого не было в КХ "К", тем самым заведомо ввел в заблуждение о состоятельности хозяйства в части наличия залогового имущества и в целом видимости благосостояния. Подсудимый, получив денежные средства в сумме 390 млн тенге, перечислил их на счет КХ "Т" своего родственника", – сообщили в пресс-службе суда №2 Актобе.

Затем он перевел 290 млн тенге со счета крестьянского хозяйства родственника на своей личный, а оставшиеся деньги – на счет своего КХ. Деньги использовал по собственному усмотрению.

Согласно информации о втором эпизоде, подсудимый в период с 2021 по 2022 год, не имея активов в виде КРС, убедил работников Управления сельского хозяйства региона в его наличии и подал фиктивные заявки на получение субсидий для компенсации стоимости различных затрат, связанных с содержанием сельхозживотных.

"После чего Н. перечисленные денежные средства в сумме 67 млн тенге обналичил и похитил, потратив их на собственные нужды, тем самым причинив Управлению сельского хозяйства материальный ущерб", – сообщили в суде.

В суде подсудимый предъявленное обвинение не признал.

При вынесении приговора суд смягчающим уголовную ответственность признал наличие у него четырех малолетних детей.





"Приговором суда Н. признан виновным по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и материально-ответственными функциями в коммерческих организациях сроком на 10 лет", – сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.