В Алматы ветерану ВОВ помогут исполнить мечту

В Алматы волонтеры посетили ветерана Великой Отечественной войны Леонида Подколзина, проживающего в Наурызбайском районе. Как рассказали 30 апреля 2024 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе акимата южной столицы, ветерану помогут исполнить его мечту.

Ветерану ВОВ Леониду Никитовичу Подколзину – 98 лет. На войну он ушел в 17 лет, дойдя до самой победной точки в Германии.

"Воспоминания военного периода, мудрость прожитых лет и просто мысли о высоком, вот уже больше сорока лет он бережно собирает рукописи и стихи. Самая большая мечта ветерана – передать их будущему поколению, опубликовав книгу". Пресс-служба акимата Алматы

Как отметил заместитель акима Наурызбайского района Мирас Нысаналиев, сейчас волонтерами ведется работа по переводу более 300 листов рукописей в печатный формат, уже имеется договоренность с типографией для издания книги.

Также сообщается, что волонтеры помогли пенсионеру с уборкой дома в рамках недели "Өнегелі ұрпақ" республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" и кампании "Алматы – наш общий дом". Они провели покраску забора и навеса, разобрали кучу дров и навели порядок во дворе у ветерана.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Мы навестили нашего единственного ветерана в районе. В рамках акции "Помоги ближнему" всего в районе выбрано 102 дома, где проживают одинокие пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, ветераны труда. Совместно с волонтерами мы оказываем им помощь в покраске, наведении порядка. Кроме того, малоимущим мы привозим продуктовые корзины". Мирас Нысаналиев

По его словам, это не разовая акция, активисты постоянно поддерживают аксакалов района, помогают им, когда это необходимо. За каждым одиноким, малоимущим пенсионером, ветераном войны и труда закреплены несколько волонтеров, которые продолжат шефство и после окончания кампании "Алматы – наш общий дом".

"С 8 апреля по 8 мая в Алматы проходит кампания "Алматы – наш общий дом". Каждый житель может внести свой вклад в развитие и благоустройство города", – напомнили в пресс-службе акимата Алматы.

В ходе недели "Өнегелі ұрпақ" республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" в Алматы волонтеры, общественные деятели, госслужащие и неравнодушные горожане помогают алматинским пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны и трудового фронта навести порядок в их дворах. Кроме того, сегодня также реализуются экопроекты по сортировке бытового мусора, правильной утилизации опасных отходов.

Вся информация размещена на сайте аlmaty.kz, в социальных сетях акимата Алматы. Перейти на веб-сайт также можно будет по специальному QR-коду на баннерах, постерах и афишах, размещенных по городу. Хештеги для активных участников кампании в социальных сетях: #АлматыНашОбщийДом, #НасМногоГородОдин, #АлматыБіздіңОртақҮйіміз, #БізКөппізҚалажалғыз.

О том, как в Алматы пройдет День единства народа Казахстана, можете узнать по ссылке.