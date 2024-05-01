Жителя Мангистауской области привлекли к ответственности за фейк о режиме ЧС

Жителя Мангистауской области оштрафовали на 73 тысячи тенге за распространение недостоверной информации по WhatsApp, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщило местное издание Lada со ссылкой на пресс-службу Мангистауского областного суда.

На нарушителя завели административное дело по части 3 статьи 456-2 КоАП РК "Размещение, распространение ложной информации".

"Установлено, что А. со своего мобильного телефона через сервис WhatsApp распространял ложную, неточную информацию по факту возникновения чрезвычайной ситуации в Атырауской области", – сообщили в суде.

Его признали виновным и выписали штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге). Постановление вступило в законную силу.

По данным на 1 мая, более 41 тысячи казахстанцев в пострадавших от половодья регионах вернулись в свои дома.