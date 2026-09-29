Фейк о погибших военных разлетелся по соцсетям: казахстанцев оштрафовали

Сотрудники полиции пресекли распространение недостоверной информации, касающейся ЧП с военнослужащими в Мангистауской области. Об этом 29 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как выяснили правоохранители, гражданки Д.С. и Г.С. разместили на своих страницах в Facebook посты о военнослужащем А.А. В их публикациях утверждалось, будто рядовой самостоятельно выплыл на берег, спас тонущего сослуживца, а военное руководство якобы намеренно скрывает его подвиг и реальные обстоятельства произошедшего.

Как показала проверка, Д.С. услышала эту историю от дальних родственников, а Г.С. и вовсе скопировала чужой пост из соцсетей, выложив его без какой-либо проверки. Опубликованные сведения не соответствуют действительности – Министерство обороны РК уже выступило с официальным опровержением.

"В частности, министерство обороны дало пояснения относительно военнослужащего А.А. Согласно информации ведомства, А.А. в ходе учений находился на берегу и выполнял предусмотренные учебные задачи. Вместе с ним на берегу находился матрос срочной службы М.Ә. В настоящее время оба военнослужащих продолжают службу в расположении воинской части. Таким образом, распространенные в социальных сетях сведения о том, что А.А. самостоятельно выплыл на берег, спасал тонущего товарища, а информация о его подвиге намеренно скрывается, не соответствуют действительности", – рассказали в МВД РК.

Аналогичные нарушения пресекли и в других регионах страны. Жительница Шымкента С.К. заявила в Facebook о якобы гибели еще одного военнослужащего, добавив, что на его семью давят и требуют деньги.

В то же время житель Кокшетау К.О. распространил фейковое сообщение о гибели другого участника событий в Мангистау.

"По результатам рассмотрения административных материалов решением суда указанные лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 20 МРП", – сообщили в ведомстве.

В полиции напомнили, что репосты и ссылки на сторонние источники не освобождают от ответственности. Любая перепубликация непроверенных данных, нарушающая права и интересы граждан, влечет за собой строгое наказание согласно закону. Казахстанцев призвали ответственно относиться к информации в соцсетях и доверять только официальным сообщениям государственных органов.

28 сентября 2026 года Минобороны выступило с заявлением о двух матросах срочной службы, участвовавших в трагических учениях на Каспии, судьбой которых интересовались казахстанцы. Оказалось, что они относились к группе военнослужащих, выполнявших учебные задачи на берегу. Сейчас военнослужащие находятся в расположении воинской части.

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений несколько военнослужащих унесло в Каспийское море. Изначально сообщалось, что в море унесло 19 военнослужащих. Позже в акимате Мангистауской области уточнили данные – 17 человек. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.