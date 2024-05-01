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Законодательство РК

Град, шквальный ветер и буря: синоптики рассказали о погоде на 2 мая

, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 17:08
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 2 мая, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, по стране ожидаются дожди, град, усиление ветра и пыльные бури в юго-западных регионах.

"На большей части РК будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, с чем пройдут дожди, на востоке, в ночные часы в Карагандинской, Абайской, Жетысуской областях пройдут осадки, на востоке, в горных районах юго-востока – сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидается усиление ветра, гроза, на юго-востоке – град, шквал, на юго-западе – пыльная буря, на северо-западе – туман. Ночью на востоке Карагандинской области, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, на западе, севере, востоке Абайской области ожидаются заморозки 1-3 градуса". РГП "Казгидромет"

Также синоптики предупредили, что на большей части Мангистауской, на юге, востоке Атырауской, на западе, юге, в центре Кызылординской, на севере Туркестанской, на юге Абайской, на юге Карагандинской, Актюбинской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

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