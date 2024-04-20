Шквальный ветер и пыльную бурю прогнозируют в Казахстане на 21 апреля
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"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по Казахстану на воскресенье, 21 апреля, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, по стране ожидается усиление ветра, на юго-востоке обещают пыльную бурю, на юге – шквал.
"Большая часть республики находится под влиянием обширного антициклона, с чем сохранится погода без осадков, лишь днем на юго-западе и крайнем севере Казахстана ожидаются небольшие дожди, а также в горных районах юга, юго-востока республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами. По Казахстану ожидается усиление ветра, на юго-западе, северо-западе, юге, юго-востоке Казахстана прогнозируется пыльная буря, на юге – шквал, на севере в ночные и утренние часы ожидаются туманы.РГП "Казгидромет"
Синоптики "Казгидромета" предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю в Алматы.
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