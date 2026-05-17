#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
470.17
547.47
6.42
События

Дождь, град и ветер: синоптики рассказали о погоде на 18 мая

Дождь, дожди, осадки, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 15:08 Фото: unsplash
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 18 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в понедельник на западе, северо-западе, востоке, юге, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами. В Мангистауской области ожидается сильный дождь, град, в Восточно-Казахстанской – осадки в виде дождя и снега.

На остальной территории Казахстана – без осадков.

По республике также прогнозируют усиление ветра, на юге, западе, северо-западе, в центре – с пыльной бурей, на юге, юго-западе – шквал, на севере, востоке, юго-западе РК – туман.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса, на западе области Абай на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

В Атырауской, на юге, юго-западе Западно-Казахстанской, на северо-востоке Мангистауской, на востоке Актюбинской, в центре Костанайской, на севере, юге, в центре Акмолинской, на востоке Северо-Казахстанской, на западе, востоке, юге Павлодарской, на западе, севере Карагандинской, Туркестанской, в центре Кызылординской, на западе Жамбылской, Алматинской, в центре Восточно-Казахстанской областей, в области Улытау, на востоке области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, на юге Актюбинской, Карагандинской, на востоке Павлодарской областей, на юго-востоке области Жетысу, в центре области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики предупредили жителей четырех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 17 мая.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Град, шквальный ветер и буря: синоптики рассказали о погоде на 2 мая
17:08, 01 мая 2024
Град, шквальный ветер и буря: синоптики рассказали о погоде на 2 мая
Дождь, дожди, осадки
16:31, 02 мая 2026
Дождь, град и шквальный ветер: опубликован прогноз погоды на 3 мая
небо, облака
16:27, 07 мая 2024
Ливень, град и гроза: синоптики рассказали о погоде на 8 мая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
По о ничьей с Елимаем
15:13, Сегодня
Ивуарийский форвард "Иртыша" поделился эмоциями после дебютного года в КПЛ
Жумаскалиев оценил ничью с &quot;Елимаем&quot;
14:48, Сегодня
Нурбол Жумаскалиев высказался о своём дебюте у руля "Иртыша" в КПЛ
Четвертое место занял Мейрам на ЧА
14:25, Сегодня
Казахстанский штангист стал четвёртым на ЧА по тяжёлой атлетике в Индии
Карпович о ничьей с &quot;Иртышом&quot;
13:47, Сегодня
Андрей Карпович огорчился упущенной победе "Елимая" в матче с "Иртышом" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: