Дождь, град и ветер: синоптики рассказали о погоде на 18 мая

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 18 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в понедельник на западе, северо-западе, востоке, юге, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами. В Мангистауской области ожидается сильный дождь, град, в Восточно-Казахстанской – осадки в виде дождя и снега.

На остальной территории Казахстана – без осадков.

По республике также прогнозируют усиление ветра, на юге, западе, северо-западе, в центре – с пыльной бурей, на юге, юго-западе – шквал, на севере, востоке, юго-западе РК – туман.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса, на западе области Абай на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

В Атырауской, на юге, юго-западе Западно-Казахстанской, на северо-востоке Мангистауской, на востоке Актюбинской, в центре Костанайской, на севере, юге, в центре Акмолинской, на востоке Северо-Казахстанской, на западе, востоке, юге Павлодарской, на западе, севере Карагандинской, Туркестанской, в центре Кызылординской, на западе Жамбылской, Алматинской, в центре Восточно-Казахстанской областей, в области Улытау, на востоке области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, на юге Актюбинской, Карагандинской, на востоке Павлодарской областей, на юго-востоке области Жетысу, в центре области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики предупредили жителей четырех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 17 мая.