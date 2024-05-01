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Аэропорт Астаны не будет работать ночью до 24 декабря

Аэропорт Астаны не будет работать ночью до 24 декабря , фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 23:02 Фото: pixabay
C 1 мая по 24 декабря аэропорт Астаны будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов, сообщает Zakon.kz.

На сайте воздушной гавани отмечается, что в связи с этим вносятся изменения в расписание определенных рейсов авиакомпании, выполняемых из/в Астану.

"Данная мера связана с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы. С 1 мая 2024 года и до окончания ремонта, в период с 22:00 до 6:00 часов местного времени, аэродром столичного аэропорта будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов", – говорится в сообщении.

Аэропорт просит пассажиров заранее скорректировать даты своих поездок и использовать все доступные источники информации, такие как справочные службы авиакомпаний, приложения и службы аэропорта, а также присланные авиакомпаниями уведомления.

Ранее сообщалось, что в соответствии с указанием Комитета гражданской авиации служба авиационной безопасности международных аэропортов Астаны и Алматы перешла на усиленный режим

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