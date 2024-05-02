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Уровень воды в Урале значительно увеличился

Уровень воды в Урале значительно увеличился, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 09:34 Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области
В реке Урал в Атырауской области продолжается рост уровня воды. Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям области предоставил оперативные данные на утро 2 мая 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным гидрологического мониторинга РГП "Казгидромет", за прошедшие сутки в реке из-за поступления воды с территории Западно-Казахстанской области изменился уровень:

  • на гидропосту р. Урал – п. Индербор уровень остановился на отметке 750 см. Подъем уровня составил 32 см. Теперь общий подъем с начала паводка – 527 см;
  • на р. Урал – п. Махамбет уровень составляет 795 см. Уровень за сутки поднялся на 16 см, общий подъем с начала паводка – 478 см;
  • на гидропосту р. Урал – Атырау уровень пока стоит на отметке 459 см. Подъем уровня за сутки – 8 см. Общий подъем с начала паводка составляет 268 см.

Специалисты подчеркивают, что вода продолжит прибывать.

"На 2 мая из Ириклинского водохранилища сброс составляет 141 м³/с".Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

30 апреля 2024 года сообщалось, что жители Атырау считают дни, и даже часы, когда придет большая паводковая вода. Как выглядят улицы областного центра и какое настроение у людей, узнала корреспондент Zakon.kz.

На сегодня в Атырауской области для проведения аварийно-спасательных работ задействовано свыше 13 тыс. человек и более 1200 единиц техники. В регионе построено более 500 км дамб, в том числе 242 км вдоль жилых массивов в Атырау, использовано более 4,8 млн единиц мешкотары. В устье реки, на Каспийском море, продолжаются дноуглубительные работы.

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