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События

Из 149 машин осталось 32: экс-главе скорой помощи Астаны дали девять лет колонии

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 17:44 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Астане вынесли приговор бывшим руководителям городской станции скорой медицинской помощи, которых признали виновными в хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт и обслуживание санитарных автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры, следствие и суд установили, что с 2020 по 2023 год бывший директор станции скорой помощи вместе с экс-начальником транспортного отдела и бывшим главным механиком, который также исполнял обязанности заведующего складом, организовали схему хищения бюджетных денег.

Из-за их действий количество исправных автомобилей скорой помощи сократилось со 149 до 32.

В итоге общий ущерб государству превысил 700 млн тенге. Из этой суммы более 440 млн тенге суд постановил взыскать с осужденных.

"Еще свыше 300 млн тенге, которые были потрачены на оплату услуг такси из-за нехватки машин скорой помощи, планируется взыскать в рамках гражданского судопроизводства", – подчеркнули в ведомстве.

Суд признал всех троих виновными в присвоении или растрате вверенного имущества в особо крупном размере (пункт 2 части 4 статьи 189 УК РК). Они приговорены к 8 и 9 годам лишения свободы.

Кроме того, каждому назначено дополнительное наказание – пожизненный запрет занимать должности на государственной службе и в организациях квазигосударственного сектора.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее мы рассказывали, что специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Северо-Казахстанской области вынес приговор жителю Петропавловска за уклонение от уплаты алиментов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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