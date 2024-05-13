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Налоговый абсурд: как БК "Олимп" стала жертвой двойных стандартов

судебный процесс по Олимпу, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 09:00 Фото: freepik
Родственники осужденных сотрудников БК "Олимп" обратились к главе государства с просьбой, чтобы по делу "Олимпа" перестали закрывать глаза на нарушения и отменили ошибочно доначисленные свыше 90 млрд тенге налогов, сообщает Zakon.kz.

Как следует из материалов дела, ошибочные налоги были доначислены на сервис BetGames, который спустя пять лет внезапно объявили "незаконным игорным бизнесом". Однако в отличие от других аналогичных компаний, обвиненных в использовании сервиса BetGames, именно "Олимпу" были доначислены огромные налоги – свыше 90 млрд тенге.

Как отметила защита, исходя из этого возникает логичный вопрос: как можно облагать налогом то, что считается незаконным? Это противоречие стало краеугольным камнем в деле "Олимпа".

Налоговый инспектор города Алматы, который и начислил эти налоги, при даче показаний признал, что не смог выделить обороты BetGames из общего оборота "Олимпа" и просто обложил налогом всю деятельность БК "Олимп".

По словам защиты, помимо этого еще в 2020 году тот же налоговый инспектор подтвердил в своем официальном заключении, что "незаконный игорный бизнес" не подлежит налогообложению.

Получается, что один и тот же человек дважды подтвердил доводы "Олимпа", но, несмотря на это, дело "Олимпа" до сих пор не пересмотрено, предполагают представители обвиняемых.

По словам адвоката, ситуация становится еще более абсурдной, если поставить на одни весы дело БК "Олимп" и еще одно судебное дело известной букмекерской компании, когда 2019 году она столкнулась с аналогичными обвинениями, связанными с незаконностью BetGames, но ей налоги не доначисляли. Почему же именно к "Олимпу" применяются двойные стандарты?

"В апреле 2024 года состоялась встреча представителей и родственников сотрудников "Олимпа" с прокуратурой и налоговым инспектором. В ходе этой встречи налоговый инспектор снова изменил свою позицию, заявив, что в Налоговом кодексе нет прямого запрета на налогообложение незаконного бизнеса. Это полностью противоречит его же официальному заключению 2020 года и выглядит как попытка уйти от ответственности", – отмечает защита.

Семьи и представители сотрудников "Олимпа" обратились в Генеральную прокуратуру с заявлением в надежде на объективное расследование в соответствии с законом.

"Дело "Олимпа" – это показатель предвзятости двойных стандартов. Сможет ли страна преодолеть наследие прошлого и построить справедливое общество, где закон будет един для всех? От этого зависит не только судьба сотрудников "Олимпа", но и доверие граждан к государству.

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