Родственники осужденных по делу БК "Олимп" надеются на справедливость

Дело "Олимпа" получило новый виток: родственники осужденных передали в администрацию президента пакет документов, раскрывающих правду об обвинении.

Осужденные сотрудники БК "Олимп" остаются в заключении, а их родственники в очередной раз обратились в администрацию главы государства с мольбой о справедливости.



Со слов представителей защиты, эта история – удручающий пример нежелания правосудия разобраться в ситуации, когда факты подтасовываются, а про какие-то детали просто забывают для удобства.

Как утверждает защита, в середине октября 2019 года БК "Олимп" и другие букмекеры страны публично выступили против создания частного искусственного монополиста под названием "Центр учета ставок".



Через пару недель после этого заявления деятельность "Олимпа", а затем и других букмекеров, которую они открыто и публично осуществляли на протяжении многих лет, вдруг назвали "незаконным игорным бизнесом" и возбудили уголовные дела в отношении компаний.

Поводом для этого послужил прием ставок на события "BetGames", проводимый европейской компанией. Неожиданно этот сервис назвали "онлайн-казино". В отличие от других букмекерских компаний, "Олимпу" на деятельность "BetGames" были доначислены огромные налоги, хотя одновременно эта деятельность была признана незаконной.

Представители защиты уверены, что нелегальная деятельность не может подлежать налогообложению. Это подтверждается и заключением сотрудника ДГД по городу Алматы, имеющемуся в материалах дела "Олимпа".

Тем не менее это не остановило представителей налоговых органов от доначислений "Олимпу" налогов на астрономическую сумму свыше 90 млрд тенге. За счет пени данная сумма на сегодня возросла уже до 150 млрд тенге. Все эти незаконно доначисленные налоги легли на плечи семей сотрудников "Олимпа", вогнав их в пожизненную долговую кабалу, отметили представители защиты.



Помимо финансового давления, сотрудники "Олимпа" получили также абсурдные обвинения, основанные на подтасовках и умышленном игнорировании фактов. Например, у БК "Олимп" было около 300 касс, открытых во многих населенных пунктах по всей территории страны. Все эти кассы были официально зарегистрированы в налоговых органах с выдачей регистрационных карточек.

Кассы выполняли лишь две функции: прием наличных денег и выплаты игрокам. Наличные деньги для выплаты игрокам в региональные кассы по всему Казахстану сотрудники "Олимпа" доставляли, добираясь в эти населенные пункты на самолете или машине.

Многочисленные кассиры региональных касс, которые даже не были знакомы друг с другом, подтвердили, что менеджеры касс ездили в город Алматы, получали там наличные деньги в бухгалтерии "Олимпа" и затем привозили эти деньги в регионы, где далее они выплачивались игрокам в кассах. Кассиры в регионах также подтвердили, что этот абсолютно законный процесс работы компании осуществлялся на постоянной основе. Другим способом деньги в кассы не доставлялись.

Несмотря на это представители госорганов извратили рабочий процесс компании, заявляют представители защиты. Игнорируя множество показаний кассиров в регионах, следствие стало утверждать, что сотрудники "Олимпа" везли деньги не в свои кассы, а за рубеж, тем самым искусственно придав делу несуществующий резонанс.

Как заявляет защита сотрудников БК "Олимп", за сфабрикованным делом стояли высокопоставленные чиновники того времени, стремящиеся создать частную монополию в букмекерской индустрии – то есть, тем самым, получить долю в букмекерском бизнесе. После ликвидации "Олимпа" через уголовные дела частная монополия была узаконена всего за несколько месяцев, хотя "Олимп" мешал ее созданию около двух лет.



Родственники осужденных сотрудников "Олимпа" обращались во многие инстанции. Бизнес-омбудсмен Казахстана своим письмом на имя Генеральной прокуратуры подтвердил, что свыше 90 млрд тенге налогов были доначислены "Олимпу" незаконно.

Также в Генеральную прокуратуру обратились и родственники незаконно осужденных. Они аргументированно и детально рассказали о ситуации в своем ходатайстве с мотивированными доводами на пятьдесят одной странице. Указали на различные нестыковки, противоречия, раскрывая сфабрикованность дела.

Как говорят представители защиты, в ответ на ходатайство родственники получили из Генеральной прокуратуры формальный ответ на полутора страницах. Все доводы родственников остались без изучения.

18 июня 2024 года родственники незаконно осужденных сотрудников БК "Олимп" записали повторное видеообращение к главе государства. Также они направили письмо-обращение с подробным описанием положения, приложением их ходатайства в Генпрокуратуру и ответа на него.