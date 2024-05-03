Столичные бизнесмены будут меньше платить за электричество

ТОО "Астанаэнергосбыт" сообщило о снижении тарифа на электрическую энергию для юридических лиц, сообщает Zakon.kz.

Тариф будет снижен на 18%, с 38,35 тенге до 31,45 тенге за 1 кВт.ч. с 1 июня 2024 года, сообщили 3 мая в Комитете по регулированию естественных монополий (КРЕМ МНЭ РК).

"Снижение тарифа стало возможным после недавнего приостановления территориальными департаментами КРЕМ действия лицензий на услуги по снабжению электрической энергии нерегулируемых энергоснабжающих организаций. Данная работа проведена правительством в рамках поручения главы государства по исключению посреднических структур, в том числе непродуктивных посредников в цепочке электроснабжения потребителей", – сообщили в комитете.

Предпосылкой для снижения тарифа послужил переход потребителей (юридических лиц и бюджетных организаций города) от нерегулируемых энергоснабжающих организаций к гарантирующему поставщику электрической энергии (ТОО "Астанаэнергосбыт"), что повлияло в сторону увеличения объема предоставляемых услуг гарантирующего поставщика, соответственно, и снижению тарифа.

Для бесперебойного получения услуг электроэнергии юридические лица Астаны, ранее обслуживающиеся у нерегулируемых поставщиков, имеют возможность в оперативном порядке заключить соответствующие договора с ТОО "Астанаэнергосбыт".

По возникшим вопросам можно обратиться в один из офисов ТОО "Астанаэнергосбыт":

Для юридических лиц:

пр. Б. Момышулы, д. 4/1, телефоны: 91-83-33, 91-85-27, 91-87-50, 91-87-39;

пр. Богенбай батыра, 24/1, телефоны: 91-86-75, 91-87-36.

А также АО "Астана-РЭК":

ул. Иманова, 11, телефон 576 579.

ул. Сауран, 7б, телефон 472 191.

ул. Домалак ана, 9, телефон: 620 457 доб. 2699.

2 мая сообщалось о том, что тарифы на электроэнергию снизили в Шымкенте и Туркестанской области для бизнеса.