Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Столичные бизнесмены будут меньше платить за электричество

Тарифы на электроэнергию снизили для бизнеса в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 12:26 Фото: pixabay
ТОО "Астанаэнергосбыт" сообщило о снижении тарифа на электрическую энергию для юридических лиц, сообщает Zakon.kz.

Тариф будет снижен на 18%, с 38,35 тенге до 31,45 тенге за 1 кВт.ч. с 1 июня 2024 года, сообщили 3 мая в Комитете по регулированию естественных монополий (КРЕМ МНЭ РК).

"Снижение тарифа стало возможным после недавнего приостановления территориальными департаментами КРЕМ действия лицензий на услуги по снабжению электрической энергии нерегулируемых энергоснабжающих организаций. Данная работа проведена правительством в рамках поручения главы государства по исключению посреднических структур, в том числе непродуктивных посредников в цепочке электроснабжения потребителей", – сообщили в комитете.

Предпосылкой для снижения тарифа послужил переход потребителей (юридических лиц и бюджетных организаций города) от нерегулируемых энергоснабжающих организаций к гарантирующему поставщику электрической энергии (ТОО "Астанаэнергосбыт"), что повлияло в сторону увеличения объема предоставляемых услуг гарантирующего поставщика, соответственно, и снижению тарифа.

Для бесперебойного получения услуг электроэнергии юридические лица Астаны, ранее обслуживающиеся у нерегулируемых поставщиков, имеют возможность в оперативном порядке заключить соответствующие договора с ТОО "Астанаэнергосбыт".

По возникшим вопросам можно обратиться в один из офисов ТОО "Астанаэнергосбыт":

Для юридических лиц:

пр. Б. Момышулы, д. 4/1, телефоны: 91-83-33, 91-85-27, 91-87-50, 91-87-39;

пр. Богенбай батыра, 24/1, телефоны: 91-86-75, 91-87-36.

А также АО "Астана-РЭК":

ул. Иманова, 11, телефон 576 579.

ул. Сауран, 7б, телефон 472 191.

ул. Домалак ана, 9, телефон: 620 457 доб. 2699.

2 мая сообщалось о том, что тарифы на электроэнергию снизили в Шымкенте и Туркестанской области для бизнеса.

Читайте также

Проезд по БАКАД частично ограничат
Проезд по БАКАД частично ограничат
Выступление Адвоката Бишимбаева возмутило судью Кульбаеву
Выступление защитника Бишимбаева возмутило судью Кульбаеву
Спецоперации КНБ: ликвидирована поставка афганских наркотиков через Казахстан в Европу
Спецоперация КНБ: ликвидирована поставка афганских наркотиков через Казахстан в Европу
Ирина Капитанова
Астана 2024 год Тарифы Электроэнергия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Оползень сошел в Талгарском районе
На территорию коттеджного городка в Алматинской области сошел оползень
Дело Бишимбаева, суд, Астана
Адвокат о видео в телефоне Бишимбаева: За 20 минут произнес 175 раз одну фразу
Когда в Казахстане появятся новые операторы связи и почему их тарифы будут дешевле
В Казахстане появятся новые операторы связи и их тарифы будут дешевле
Брат Салтанат Нукеновой обратился к присяжным
Брат Салтанат Нукеновой обратился к присяжным
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: