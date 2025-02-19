Осужденным без лишения свободы казахстанцам запретят играть в азартные игры

Депутаты Мажилиса 19 февраля 2025 года на пленарном заседании палаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил депутат Мажилиса Даулет Мукаев, поправки направлены на оказание социальной поддержки лицам с нарушениями слуховых функций. Они будут обеспечиваться акиматами слухопротезной помощью за счет местных бюджетов.

Скрининговые исследования по выявлению онкологических заболеваний включат в перечень услуг, оказываемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

"В рамках работы над законопроектом депутатами также внесены поправки, направленные на запрет участия в азартных играх лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы или лишению свободы условно, а также ужесточение законодательства в части рекламы букмекерских контор или тотализаторов", – сказал Даулет Мукаев.

Кроме того, будет запрещена реклама букмекерских контор или тотализаторов, которая размещена на зданиях и сооружениях (за исключением рекламы, расположенной внутри спортивных сооружений во время проведения спортивных мероприятий), на онлайн-платформах и в других СМИ (за исключением рекламы на интернет-ресурсах самих букмекерских контор и СМИ с исключительной спортивной направленностью), а также на абонентские устройства сотовой связи.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменились правила оформления запрета на участие в азартных играх.