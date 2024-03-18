Казахстанцев попросили быть внимательными на трассах

Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" 18 марта 2024 года обратился к водителям, которых попросил быть внимательными на трассе Атырау – Астрахань, сообщает Zakon.kz.

В нацкомпании отметили, что в выходные дни в большей части страны по причине осадков снизилась интенсивность движения на объездных дорогах.

"Просим водителей быть внимательными и осторожными на дорогах в непростых погодных условиях", – говорится в сообщении.

По данным "КазАвтоЖола", сегодня на дороге протяженностью 2 км на участке км 770-771 автодороги Атырау – Астрахань грузовой автомобиль съехал с проезжей части и забуксовал. Работавшие на участке сотрудники оперативно оказали помощь и помогли отбуксировать транспортное средство.

"С утра на данном участке мобилизовано пять единиц техники и 10 человек персонала для проведения работ по профилировке объездной дороги с добавлением инертного материала и обеспечению безопасного движения", – добавили в нацкомпании.

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