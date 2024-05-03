По трассе Астана – Темиртау изменили скоростной режим

Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" выступил с предупреждением к водителям. По трассе Астана – Темиртау изменен скоростной режим сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 3 мая 2024 года сказано:

"На участке автомобильной дороги Астана – Темиртау с километра 1305 до 1327 (участок от п. Бабатай до п. Аршалы) скоростной режим был увеличен с 120 до 140 км/час".

Однако, на участке платной дороги возле транспортной развязки рядом с поселком Аршалы, протяженностью 4 км (от 1327 км +350 м до 1331 км +450 м автомобильной дороги республиканского значения Екатеринбург – Алматы), действует ограничение скорости до 120 км/час.

Также следует упомянуть, что на автомобильных дорогах республиканского значения установлены следующие ограничения скоростного режима:



категория I-а – 140 км/час (Астана – Павлодар, Астана – Щучинск, Астана – Темиртау, Алматы – Конаев); категория I-б – 110 км/час (Алматы – Хоргос, Шымкент – граница с Узбекистаном, Конаев – Талдыкорган, Шымкент – Кызылорда, Шымкент – Тараз, Тараз – Кайнар, Щучинск – Кокшетау); категория II – 100 км/час (Павлодар – Семей – Калбатау, Кокшетау – Петропавловск, Павлодар – граница с Россией (направление Омск), Уральск – граница с Россией (направление Самара), Уральск-граница с Россией (направление Саратов), Бейнеу – Акжигит – граница с Узбекистаном).

Ранее сообщалось, что 3 мая 2024 года на Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) начались работы по обновлению дорожной разметки. В связи с этим вводятся временные ограничения движения на некоторых полосах. Завершить работы планируется до конца месяца.