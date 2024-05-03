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Уровень воды продолжает повышаться в реке Урал

Уровень воды продолжает повышаться на реке Урал , фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 23:45 Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области
Оперативный штаб по ЧС Атырауской области 3 мая предоставил сводку об уровне воды в реке Урал по состоянию на 20:00, сообщает Zakon.kz.

По данным оперштаба, наблюдается повышение уровня р. Урал.

Изменение уровня воды на 20:00 часов 3 мая 2024 г. (по сравнению с 8:00 часами):

  • с. Индербор + 20 см, уровень воды – 808 см, критический уровень – 845 см;
  • с. Махамбет + 8 см, уровень воды – 820 см, критический уровень – 850 см;
  • г. Атырау + 5 см, уровень воды – 476 см, критический уровень – 550 см.

Накануне уровень воды в Урале тоже значительно прибавился.

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