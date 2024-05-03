Уровень воды продолжает повышаться в реке Урал
Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области
Оперативный штаб по ЧС Атырауской области 3 мая предоставил сводку об уровне воды в реке Урал по состоянию на 20:00, сообщает Zakon.kz.
По данным оперштаба, наблюдается повышение уровня р. Урал.
Изменение уровня воды на 20:00 часов 3 мая 2024 г. (по сравнению с 8:00 часами):
- с. Индербор + 20 см, уровень воды – 808 см, критический уровень – 845 см;
- с. Махамбет + 8 см, уровень воды – 820 см, критический уровень – 850 см;
- г. Атырау + 5 см, уровень воды – 476 см, критический уровень – 550 см.
Накануне уровень воды в Урале тоже значительно прибавился.
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