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Благодатный огонь сошел в Иерусалиме: когда он прибудет в Казахстан

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме: когда он прибудет в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 17:19 Фото: wikimedia
Накануне Пасхи в Иерусалиме в храме Гроба Господня (храме Воскресения Христова) сошел Благодатный огонь. Завтра, 5 мая 2024 года, его доставят в Казахстан. Встретить святыню православные смогут в Вознесенском кафедральном соборе Алматы, сообщает Zakon.kz.
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме: когда он прибудет в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 17:19

Фото: mitropolia.kz

"Сердечно благодарю Ваше Блаженство за доброе содействие в передаче великой святыни – благодатного Огня от Гроба Господня делегации Православной Церкви Казахстана", – сказал ключарь Никольского собора Алматы протоиерей Игорь Светличный, обращаясь к митрополиту Александру Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому Феофилу III.

Схождение Благодатного огня – важное событие в православном мире. В честь этого проходит специальная церемония. Благодатный огонь считается святыней, а от его появления, по легенде, зависит будущее всего мира.

Почему христиане ожидают чуда с тревогой и когда огонь сошел впервые – Zakon.kz рассказали в Казахстанском Митрополичьем округе.

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Анастасия Московчук
Иерусалим Казахстан 2024 год Праздники
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