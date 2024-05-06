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Аэропорт Астаны сделал заявление

аэропорт Астаны сделал заявление, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 09:12 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба столичного аэропорта 6 мая опровергла появившуюся в СМИ информацию о срыве капитального ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщает Zakon.kz.

В аэропорту сообщили, что с 1 мая совместно с генеральным подрядчиком (Mabetex Group) начались мероприятия по мобилизации для проведения работ по капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы.

"Для проведения асфальтобетонных работ генеральным подрядчиком привлечена компания АО "К-Дорстрой", которая имеет опыт реконструкции аэродромных покрытий в аэропортах городов Астаны, Актобе, Шымкента, Кызылорды, Тараза, Талдыкоргана, Уральска и Петропавловска. На сегодняшний день продолжаются инженерно-геодезические изыскания на объекте, стягивается специальная техника, осуществляется поставка инертных материалов", – сообщили в аэропорту.

В связи с этим авиарейсы в международном аэропорту Астаны не будут выполняться с 22:00 до 6 утра. О вводимых ограничениях на аэродроме в связи с капитальным ремонтом через РГП "Казаэронавигация" были направлены электронные извещения NOTAM.

В аэропорту также отметили, что действующая взлетно-посадочная полоса аэропорта была введена в эксплуатацию более 20 лет назад и проведение ее капитального ремонта было первоочередной задачей инвестора в период доверительного управления.

"В связи с изменением расписания рейсов пассажиропоток на этот период увеличится в два раза. Также для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров столичного аэропорта увеличены зоны предполетного досмотра. При этом не исключаем, что в предполетном досмотре может быть избыточный пассажиропоток и возможно увеличение количества транспорта на привокзальной парковке. В связи с этим администрация аэропорта просит пассажиров прибыть в аэропорт раньше, чем за 3-4 часа, для успешного выполнения рейсов", – обратились в аэропорту.

Там напомнили о бесплатной парковке аэропорта на 300 автомобилей напротив крытой парковки.

Кроме того сообщается, что сейчас аэропорт пересматривает генеральный план на следующие 30 лет, чтобы определить потребности и возможности приема пассажиров.

"Эти изменения включают широкое использование биометрических данных и технологий в аэропорту Астаны, разработку новой стратегии грузовых перевозок и исследования, направленные на включение аэропорта в число 10 лучших аэропортов мира в своей категории с созданием специальной экономической зоны", – заключили в аэропорту.

1 мая сообщалось, что до 24 декабря аэродром столичного аэропорта будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов с с 22:00 до 6:00.

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