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Алматинцы почувствовали землетрясение

Алматы, землетрясение, ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 09:41 Фото: wikimedia
Утром 6 мая в Казахстане произошло землетрясение, подземные толчки ощутили в Алматы и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как говорится на сайте Евро-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 09:12, в 190 км к востоку от Алматы. 

В свою очередь, в Центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК сообщили, что эпицентр землетрясения расположен в 194 км на юго-восток от Алматы, на границе Казахстана и Кыргызстана.

  • Энергетический класс землетрясения – 11,2.
  • Магнитуда MPV – 5,7.
  • Координаты эпицентра – 42..73° с. ш. 79.21° в. д.
  • Глубина – 10 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): с. Кегень, 2 балла. 

Между тем алматинцы на сайте Евро-Средиземноморского сейсмологического центра пишут, что тоже почувствовали землетрясение:

  • Было небольшое пошатывание.
  • Вещи на тумбочке зашумели.
  • Алматы. Район Татарки и Малой станицы, мебель скрипнула.
  • Один толчок и все. Не сильно, но ощутили.
  • 2 балла, кажется.

4 мая Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана призвало граждан пройти опрос по правилам поведения при землетрясении. 

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