Ливень, град и гроза: синоптики рассказали о погоде на 8 мая

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 8 мая, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптиков, в стране ожидаются дожди с грозами, град, усиление ветра и туман.

"С прохождением южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут дожди с грозами, на западе страны сильные дожди, град. Лишь на севере республики ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, юге – шквал, на юго-западе, северо-западе, в центре в ночные и утренние часы туман". РГП "Казгидромет"

Ночью на востоке Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей, на севере Северо-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-2 градуса.

На юге, в центре Карагандинской, Улытауской областей, на западе Кызылординской, Туркестанской областей, на юге Абайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Погоду на 7-9 мая в Астане, Алматы и Шымкенте спрогнозировал "Казгидромет".

