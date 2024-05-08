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Неделя "Мөлдір бұлақ" продолжается в области Абай

субботник в области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 14:12 Фото: пресс-служба акимата области Абай
В Жарминском районе прошло мероприятие "Өзен-су – өлке ажары", которое входит в текущую неделю в рамках республиканской экоакции "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

На субботник собралось немало людей, территория вокруг Чарского водохранилища очищена от мусора.

Основная цель – воспитание у подрастающего поколения традиций бережного отношения к окружающей среде и природным ресурсам родного края.

субботник в области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 14:12

Фото: пресс-служба акимата области Абай

На реке Шар в 1997 году было введено в эксплуатацию водохранилище. Площадь – 11,9 км, длина – 6,5 км, ширина – 2,5 км, глубина – 23,3 м, вместимость – 80 млн куб. До недавнего времени орошалось 30 тыс. га пашни и сенокосов.

субботник в области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 14:12

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В акции приняли участие более 50-ти волонтеров и сотрудников Молодежного ресурсного центра, активистов, работников учреждений, организаций, жителей района. В рамках акции были очищены мусор, бытовые отходы на берегу водохранилища.

В летнее время количество отдыхающих на территории водохранилища увеличивается с каждым годом. Среди них немало тех, кто равнодушно относится к природе, вследствие чего на берегах водохранилища разбросаны стеклянные бутылки, консервные банки и другие отходы. Волонтеры со своей стороны поощряют бережное отношение к природе, не допуская подобного хулиганства.

"К сожалению, граждане, которые ездят отдыхать, относятся к окружающей среде небрежно. Некоторые живут только сегодняшним днем. Например, пластиковая бутылка, полиэтиленовый пакет не разлагаются сотни лет, при этом выделяя вредные вещества. Сможем ли мы оставить место, где жили наши предки, чистым для завтрашнего поколения?" – говорит председатель Жарминского районного Совета аксакалов Ерлан Кайрбеков.
субботник в области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 14:12

Фото: пресс-служба акимата области Абай

"В мероприятии, направленном на повышение экологической грамотности граждан, приняли участие жители региона. Чистота окружающей среды – это прежде всего залог здоровья. Поэтому давайте не допускать загрязнения окружающей среды", – отметил деятель культуры, председатель районной организации общества "Қазақ тілі" Канаш Кожахметов.
субботник в области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 14:12

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Таким образом, граждане в течение одного-двух часов смогли собрать почти все вокруг на берегу Чарского водохранилища. В дальнейшем организаторы планируют привлечь как можно больше людей к очистке территории.

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