Дачники Уральска начали возвращаться домой
Кроме того, пишет пресс-служба акимата ЗКО, на сегодняшний день семьям, проживающим на дачных участках, пострадавших от паводка, оказана единовременная социальная помощь в размере 100 МРП. На основании поступивших заявлений выплаты продолжаются.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В настоящее время в Уральске работает специальная комиссия по определению ущерба пострадавшим от паводка и выплате материальной помощи. Комиссия в рамках актов проверок осматривает подтопленные дачи. Все дачные строения проходят поэтапное техническое обследование.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Ранее аким ЗКО Нариман Турегалиев посетил эвакуационные пункты города Уральска, где находятся дачники, а также встретился с дачниками в областном центре.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В ходе встречи, подняты вопросы по механизмам возмещения ущерба, нанесенного стихией.
Отметим, что ранее на постоянной основе проводились встречи с дачниками, разъяснительная работа будет продолжена и в дальнейшем.