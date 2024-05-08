Дачники Уральска начали возвращаться домой

В свои дома вернулись более 200 жителей дачных участков Венера, Речник, Труд, Газовик, Волна, Умиткер, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, пишет пресс-служба акимата ЗКО, на сегодняшний день семьям, проживающим на дачных участках, пострадавших от паводка, оказана единовременная социальная помощь в размере 100 МРП. На основании поступивших заявлений выплаты продолжаются.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В настоящее время в Уральске работает специальная комиссия по определению ущерба пострадавшим от паводка и выплате материальной помощи. Комиссия в рамках актов проверок осматривает подтопленные дачи. Все дачные строения проходят поэтапное техническое обследование.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Ранее аким ЗКО Нариман Турегалиев посетил эвакуационные пункты города Уральска, где находятся дачники, а также встретился с дачниками в областном центре.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В ходе встречи, подняты вопросы по механизмам возмещения ущерба, нанесенного стихией.

Отметим, что ранее на постоянной основе проводились встречи с дачниками, разъяснительная работа будет продолжена и в дальнейшем.