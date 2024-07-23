Жительница Уральска поблагодарила президента за новый дом, построенный после паводков

У жительницы Уральска Маздак Сарсенгалиевой во время весеннего паводка единственное жилье осталось под водой на дачном участке. Сегодня, спустя три месяца, она вошла в свой новый дом, за что поблагодарила президента, сообщает Zakon.kz.

Согласно поручению главы государства пострадавшим от паводка жителям Западно-Казахстанской области оказывается необходимая помощь.

Еще 65 дачников в Уральске, единственное жилье которых признано непригодным из-за паводка, получили жилье. Новые квартиры были приобретены на спонсорские средства, в частности, на средства, выделенные Фондом Нурлана Смагулова.

Фото: акимат ЗКО

Финансовые организации и спонсоры оказывают помощь пострадавшему населению региона в соответствии с поручением главы правительства.

В церемонии вручения ключей от жилых домов принял участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, который поздравил новоселов.

"В рамках поручения главы государства мы оказываем поддержку жителям, пострадавшим от паводка. На сегодняшний день 1103 дачника в Уральске официально оформили новые квартиры. Сейчас мы вручаем ключи от нового жилья еще 65 дачникам. Кроме того, в области ведется строительство 775 жилых домов для граждан, пострадавших от паводка. Качество и своевременное завершение строительства жилья находятся на строгом контроле", – сказал Нариман Турегалиев.

Фото: акимат ЗКО

Жительница Уральска Маздак Сарсенгалиева поделилась своей радостью.

"Благодаря поддержке государства все трудности остались позади. Выражаем благодарность нашему президенту Касым-Жомарту Кемелевичу за то, что нас обеспечили жильем. Пусть впереди будут только хорошие события", – сказала она.





Фото: акимат ЗКО



