Жительница Уральска поблагодарила президента за новый дом, построенный после паводков
Согласно поручению главы государства пострадавшим от паводка жителям Западно-Казахстанской области оказывается необходимая помощь.
Еще 65 дачников в Уральске, единственное жилье которых признано непригодным из-за паводка, получили жилье. Новые квартиры были приобретены на спонсорские средства, в частности, на средства, выделенные Фондом Нурлана Смагулова.
Фото: акимат ЗКО
Финансовые организации и спонсоры оказывают помощь пострадавшему населению региона в соответствии с поручением главы правительства.
В церемонии вручения ключей от жилых домов принял участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, который поздравил новоселов.
"В рамках поручения главы государства мы оказываем поддержку жителям, пострадавшим от паводка. На сегодняшний день 1103 дачника в Уральске официально оформили новые квартиры. Сейчас мы вручаем ключи от нового жилья еще 65 дачникам. Кроме того, в области ведется строительство 775 жилых домов для граждан, пострадавших от паводка. Качество и своевременное завершение строительства жилья находятся на строгом контроле", – сказал Нариман Турегалиев.
Фото: акимат ЗКО
Жительница Уральска Маздак Сарсенгалиева поделилась своей радостью.
"Благодаря поддержке государства все трудности остались позади. Выражаем благодарность нашему президенту Касым-Жомарту Кемелевичу за то, что нас обеспечили жильем. Пусть впереди будут только хорошие события", – сказала она.
Фото: акимат ЗКО