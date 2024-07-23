Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жительница Уральска поблагодарила президента за новый дом, построенный после паводков

Вручили ключи от 65 квартир, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 17:26 Фото: акимат ЗКО
У жительницы Уральска Маздак Сарсенгалиевой во время весеннего паводка единственное жилье осталось под водой на дачном участке. Сегодня, спустя три месяца, она вошла в свой новый дом, за что поблагодарила президента, сообщает Zakon.kz.

Согласно поручению главы государства пострадавшим от паводка жителям Западно-Казахстанской области оказывается необходимая помощь.

Еще 65 дачников в Уральске, единственное жилье которых признано непригодным из-за паводка, получили жилье. Новые квартиры были приобретены на спонсорские средства, в частности, на средства, выделенные Фондом Нурлана Смагулова.

Вручили ключи от 65 квартир, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 17:26

Фото: акимат ЗКО

Финансовые организации и спонсоры оказывают помощь пострадавшему населению региона в соответствии с поручением главы правительства.

В церемонии вручения ключей от жилых домов принял участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, который поздравил новоселов.

"В рамках поручения главы государства мы оказываем поддержку жителям, пострадавшим от паводка. На сегодняшний день 1103 дачника в Уральске официально оформили новые квартиры. Сейчас мы вручаем ключи от нового жилья еще 65 дачникам. Кроме того, в области ведется строительство 775 жилых домов для граждан, пострадавших от паводка. Качество и своевременное завершение строительства жилья находятся на строгом контроле", – сказал Нариман Турегалиев.
Вручили ключи от 65 квартир, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 17:26

Фото: акимат ЗКО

Жительница Уральска Маздак Сарсенгалиева поделилась своей радостью.

"Благодаря поддержке государства все трудности остались позади. Выражаем благодарность нашему президенту Касым-Жомарту Кемелевичу за то, что нас обеспечили жильем. Пусть впереди будут только хорошие события", – сказала она.


Вручили ключи от 65 квартир, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 17:26

Фото: акимат ЗКО


Читайте также

медвузы, Минздрав, Альназарова Акмарал
Платные отделения медвузов Казахстана предлагают оптимизировать
дети, насилие, МВД РК
Как понять, что ваш ребенок в беде: в МВД Казахстана обратились к родителям
315 квартир приобретено и 153 дома строятся для пострадавших от паводков в Костанайской области
315 квартир приобретено и 153 дома строятся для пострадавших от паводков в Костанайской области
Айсулу Омарова
Западно-Казахстанская область Уральск Паводки-2024 2024 год Паводки
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане
Старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане
В восьми областях Казахстана 23 июля ожидается сильная жара
В восьми областях Казахстана 23 июля ожидается сильная жара
девочка погибла в Алматинской области
Тело пропавшей в марте трехлетней девочки обнаружили в Алматинской области
Успенская проиграла в суде Киркорову
Успенская по решению суда выплатит Киркорову солидную сумму
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: