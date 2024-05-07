Полицейского из СКО посмертно наградили 31 год спустя

Фото: Polisia.kz

Старший инспектор управления внутренних дел Ленинского района Северо-Казахстанской области Анатолий Добрынин погиб в 1993 году. 7 мая 2024 года он посмертно был награжден медалью "Ерлігі үшін", сообщает Zakon.kz.

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