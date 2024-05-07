Полицейского из СКО посмертно наградили 31 год спустя
Фото: Polisia.kz
Старший инспектор управления внутренних дел Ленинского района Северо-Казахстанской области Анатолий Добрынин погиб в 1993 году. 7 мая 2024 года он посмертно был награжден медалью "Ерлігі үшін", сообщает Zakon.kz.
Анатолий Добрынин отражал вооруженное нападение на здание полиции. Вместе со своим напарником Сериком Оразалиным он предотвратил захват табельного оружия, передает пресс-служба МВД РК.
"Действия двух офицеров были высоко оценены. Государственные награды нашли своих героев спустя 31 год. Мы продолжим эту работу. Изучим архивы. Будем прославлять имена героев, которые остались в тени". Министр внутренних дел РК Ержан Саденов
Посмертную награду Анатолия – медаль "Ерлігі үшін" получил его брат Юрий Добрынин.
За годы независимости при исполнении служебного долга погибли более 800 сотрудников органов внутренних дел.
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