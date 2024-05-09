Касым-Жомарт Токаев: Низкий поклон нашим ветеранам

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы, сообщает Zakon.kz.

Как отметил глава государства, 9 мая мы склоняем головы перед памятью о тех, кто не вернулся с полей сражений, пожертвовав жизнью во имя мира и спокойствия на нашей земле. Отдаем дань уважения и благодарности ветеранам – фронтовикам и труженикам тыла.

"Казахстан внес огромный вклад в общую Победу, торжество справедливости и свободы на Земле. Ратные и трудовые подвиги наших соотечественников в годы Второй мировой войны служат примером невероятного мужества и истинного патриотизма для подрастающего поколения. Мы всегда будем помнить и чтить сыновей и дочерей нашего народа, благодаря самоотверженности и доблести которых сегодня мы можем жить, работать и воспитывать детей, строить и воплощать планы на будущее. Низкий поклон нашим ветеранам!" Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Токаев пожелал здоровья и благополучия всем согражданам и чтобы этот великий день напоминал каждому из нас, как важно беречь и укреплять мир.





Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев в Москве 8 мая принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком формате. Перед вылетом Токаев уже поздравлял ветеранов и принял участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан Ана" в Астане.