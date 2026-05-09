В Алматы отметили День Победы и почтили память героев войны

В Алматы в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялись памятные и праздничные мероприятия, сообщает Zakon.kz

Основная программа по традиции прошла в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, где с участием акима города Дархана Сатыбалды была проведена церемония возложения цветов к Вечному огню у Мемориала Славы. Минутой молчания память о погибших воинах-казахстанцах почтили также ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, военнослужащие, представители правоохранительных органов, общественности и жители города.

Для жителей и гостей города в парке была организована полевая кухня, а также праздничный концерт с участием казахстанских артистов и творческих коллективов. В ходе программы прозвучали фронтовые песни и известные композиции послевоенных лет.

Отметим, что ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны и другим категориям граждан оказана единовременная социальная помощь. В частности, 15 ветеранов ВОВ получили выплаты по 5 млн тенге. Материальная поддержка также предоставлена участникам боевых действий, труженикам тыла, лицам, приравненным к ветеранам, и супругам умерших ветеранов.