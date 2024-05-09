Аким Шымкента подарил квартиры ветеранам Великой Отечественной войны

В этом году исполняется 79 лет Великой Победе. Подвиги наших дедов и отцов, проливших кровь ради нашей мирной жизни, навсегда останутся примерами храбрости, героизма и патриотизма. Благодаря им сегодняшнее поколение имеет мирную жизнь и светлое будущее.

В связи с праздником аким Шымкента Габит Сыздыкбеков передал ветеранам Великой Отечественной войны Муратали Толепбергенулы и Нине Мосуновой особую благодарность главы государства и вручил ключи от квартир.

Фото: акимат Шымкента

"9 мая мы склоняем головы перед памятью о тех, кто не вернулся с полей сражений, пожертвовав жизнью во имя мира и спокойствия на нашей земле. Отдаем дань уважения и благодарности ветеранам – фронтовикам и труженикам тыла", – говорится в поздравлении президента.

Глава мегаполиса подчеркнул, что отвага и труд старшего поколения в годы Второй мировой войны станут прекрасным примером мужества, самопожертвования и патриотизма для молодого поколения.

Фото: акимат Шымкента

"Мы никогда не забудем ценность Победы и будем отдавать дань светлой памяти героям, погибшим за свободу. Ваша храбрость и великий дух, отвага и героизм являются достойным примером стойкости и патриотизма для будущих поколений", – сказал Габит Сыздыкбеков.

Ветераны векового возраста выразили огромную благодарность и искреннюю признательность.

Фото: акимат Шымкента

Нынешний Праздник Победы, встреченный с такими мужественными и героическими воинами-победителями, в Шымкенте отметили с особой торжественностью.

Фото: акимат Шымкента

По случаю праздника жители города собрались в парке Абая. Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков вместе с ветеранами войны возложил венок к Мемориалу Славы и почтил память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Жители города также возложили цветы к памятнику "Вечный огонь" и минутой молчания почтили память усопших.

Следует отметить, что по прямому поручению акима города Габита Сыздыкбекова объем помощи, оказываемой ветеранам ВОВ к 79-летию Победы, увеличен с 1 329 120 тенге до 2 млн тенге. Также по 166 140 тенге выплатили гражданам, которые были признаны приравненными к ветеранам ВОВ. До этого они получали 132 тыс. тенге.

Кроме того, была оказана материальная помощь труженикам тыла. В прошлом году им выплатили по 41 400 тенге, в этом году сумма выплат была увеличена до 55 380 тенге.