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Кокшетауский "Окжетпес" одержал победу в матче

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 19:15 Фото: УВП Акмолинской области
В стране идет 1XBET Первая лига Казахстана по футболу – 024. 9 мая в матче шестого тура кокшетауский футбольный клуб "Окжетпес" на домашнем стадионе обыграл ФК "Алтай" из города Усть-Каменогорска со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

В составе "Окжетпеса" дубль оформил Закрилло Султаниязов (два гола в одном матче).

Свою победу спортсмены посвятили великому празднику – Дню Победы, поздравив таким образом жителей Кокшетау.

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 19:15

Фото: УВП Акмолинской области

Следующая встреча игроков состоится 17 мая в гостях у ФК "Арыс".

Кокшетауские футболисты и тренеры выразили благодарность своим болельщикам за оказанную поддержку, а также создание атмосферы на трибунах.

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 19:15

Фото: УВП Акмолинской области

"Игра отличная. Наши ребята здорово постарались. Мы, как болельщики, подбадривали игроков. Думаю, что справились с этой задачей, учитывая, что победа осталась за нами. На трибунах очень много людей. Многие пришли со своими семьями, так как сегодня празднуем 9 мая. Поздравляю всех кокшетауцев. Мирного неба и благополучия нам всем!" – поделился впечатлениями местный житель Абдулла Тлеукабыл.

К слову, Первая лига Казахстана по футболу – второй по значимости дивизион в футбольной системе соревнований в стране. Всего будет 30 туров.

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