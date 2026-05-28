ФК "Окжетпес" избежал поражения на последних секундах матча с "Актобе"

27 мая стартовали матчи 12-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, во второй игровой день которого "Окжетпес" только в дополнительное время сравнял счет в домашнем противостоянии с "Актобе" – 2:2, сообщает Zakon.kz.

Одним из героем этой встречи в составе гостей стал 17-летний воспитанник западноказахстанской школы футбола – Виталий Латурнус, который забил два мяча и едва не принес победу своей дружине.

Хозяев поля спас Борис Лотоцький, восстановивший равновесие на 96-й минуте матча (2:2). Еще одним голом у "Окжетпеса" отметился Бектемир Абдуманоннов.

Стоит отметить, что днем ранее два аутсайдера КПЛ-2026 у себя дома отобрали очки у фаворитов текущего сезона.

Так, "Алтай" сыграл вничью с "Астаной" – 1:1, а "Иртыш" не дал обыграть себя футболистам "Улытау" (1:1).

Остальные игры 12-го тура пройдут чуть позже сегодня, где в центральном матче "Ордабасы" (Шымкент) примет "Кайрат".

Начало этого поединка запланировано на 20:00, а прямую трансляцию зрители смогут посмотреть на телеканале Qazsport.