ФК "Окжетпес" избежал поражения на последних секундах матча с "Актобе"
Одним из героем этой встречи в составе гостей стал 17-летний воспитанник западноказахстанской школы футбола – Виталий Латурнус, который забил два мяча и едва не принес победу своей дружине.
Хозяев поля спас Борис Лотоцький, восстановивший равновесие на 96-й минуте матча (2:2). Еще одним голом у "Окжетпеса" отметился Бектемир Абдуманоннов.
Стоит отметить, что днем ранее два аутсайдера КПЛ-2026 у себя дома отобрали очки у фаворитов текущего сезона.
Так, "Алтай" сыграл вничью с "Астаной" – 1:1, а "Иртыш" не дал обыграть себя футболистам "Улытау" (1:1).
Остальные игры 12-го тура пройдут чуть позже сегодня, где в центральном матче "Ордабасы" (Шымкент) примет "Кайрат".
Начало этого поединка запланировано на 20:00, а прямую трансляцию зрители смогут посмотреть на телеканале Qazsport.