Аркен Утенов стал акимом нового города в Казахстане

Назначен аким нового города Алатау, созданного в Алматинской области. Им стал Аркен Утенов, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в Telegram-канале акимата Алматинской области.

"На должность акима нового города Алатау назначен Аркен Утенов. Ранее он занимал должность заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК", – говорится в сообщении 10 мая 2024 года.

Аркен Утенов родился 15 ноября 1983 года в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби (2006) и Университет Карнеги Меллона (выпускник программы "Болашақ", 2010). Он является специалистом по международным отношениям, экономистом и магистром наук в области государственной политики. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Аркен Утенов имеет опыт работы в банковском секторе страны, а также на различных должностях в государственных учреждениях, включая Администрацию президента РК и Министерство финансов РК, Министерства иностранных дел РК.

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