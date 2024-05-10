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Аркен Утенов стал акимом нового города в Казахстане

Аркен Утенов стал акимом нового города в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 12:07 Фото: Telegram/almatregion
Назначен аким нового города Алатау, созданного в Алматинской области. Им стал Аркен Утенов, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в Telegram-канале акимата Алматинской области.

"На должность акима нового города Алатау назначен Аркен Утенов. Ранее он занимал должность заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК", – говорится в сообщении 10 мая 2024 года.

Аркен Утенов родился 15 ноября 1983 года в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби (2006) и Университет Карнеги Меллона (выпускник программы "Болашақ", 2010). Он является специалистом по международным отношениям, экономистом и магистром наук в области государственной политики. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Аркен Утенов имеет опыт работы в банковском секторе страны, а также на различных должностях в государственных учреждениях, включая Администрацию президента РК и Министерство финансов РК, Министерства иностранных дел РК.

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9 января 2024 года стало известно, что село Жетыген в Алматинской области стало городом Алатау. Соответствующий указ подписал президент Казахстана. О том, что известно о новом городе Казахстана, можете узнать здесь.

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