Бывший дипломат арестован в Астане

В Департаменте полиции Астаны сегодня раскрыли подробности дела в отношении бывшего советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Сакена Мамаша, сообщает Zakon.kz.

О том, что Сакен Мамаш на протяжении 10 лет избивает свою жену Карину, стало известно 6 мая 2024 года. Тогда женщина обратилась к общественникам за помощью и рассказала свою историю в соцсетях. Она попросила, чтобы ее супруга лишили статуса дипломата и отправили в тюрьму. После на это отреагировали в МИД РК, а полиция Астаны начала уголовное дело.

"По факту систематического нанесения побоев своей супруге в отношении экс-советника посла в прошлом году было возбуждено уголовное дело. Полицией была создана следственно-оперативная группа. Проведен комплекс необходимых экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего. Собрана и закреплена значительная доказательная база. По итогам расследования в отношении подозреваемого М.С. следственным судом был избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – сообщили 4 апреля 2025 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Астаны.

В интересах следствия, как пояснили в столичной полиции, иные сведения досудебного расследования разглашению не подлежат.