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Руководитель Администрации президента о паводках: Каждый сможет контролировать процесс оказания помощи

Руководитель Администрации президента о паводках: Каждый сможет контролировать процесс оказания помощи, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 21:18 Фото: pixabay
Руководитель Администрации президента Казахстана Айбек Дадебаев сообщил, что каждый казахстанец сможет контролировать процесс оказания помощи пострадавшим от масштабных паводков, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 мая он рассказал в интервью телеканалу Jibek Joly.

Айбек Дадебаев прокомментировал ранее распространенную информацию о краже одного миллиарда тенге, выделенных на ликвидацию последствий от паводков.

"Очень важно не допустить фальсификации и предоставить общественности правдивую информацию. Что касается информации, распространенной Агентством финансового мониторинга, то, похоже, некоторые граждане неправильно поняли информацию о том, что 1 млрд тенге, выделенный ранее, то есть еще до паводков, на гидротехнические объекты, был расхищен. В действительности средства выделялись в предыдущие годы на обеспечение ремонта гидротехнических сооружений и строительство плотин. То есть это не средства, выделенные в этом году на борьбу с последствиями паводков", – подчеркнул он.

По словам руководителя Администрации президента, .

При этом он сообщил, что для удобства граждан власти открыли специальный сайт qoldau.gov.kz. На этом сайте имеется функция приема заявлений от казахстанцев на получение различных выплат, включая реконструкцию, ремонт и строительство поврежденного жилья.

"На сайте будет создана специальная страница для отслеживания выделенных средств. Пострадавшие жители смогут войти в систему, введя свои ФИО и ИИН, и получить информацию о видах помощи, на которые они имеет право. Эта функция будет запущена в ближайшее время. Таким образом, каждый пострадавший от паводков гражданин может контролировать процесс оказания помощи", – сказал Айбек Дадебаев.

Он подчеркнул, что сейчас очень важно наряду с ликвидацией последствий паводков позаботиться о предотвращении подобных катастроф в будущем.

"Это самое крупное стихийное бедствие за последние 80 лет. Фактически на протяжении тридцати лет мы, мягко говоря, пренебрегали научной экспертизой и прогнозированием, в том числе системой прогнозирования и предотвращения катастроф. Ирригационная инфраструктура устарела. В связи с этим глава государства принял решение о строительстве 20 новых водохранилищ в 11 регионах страны, а в 15 – провести капитальный ремонт. Нам необходимо максимально использовать потенциал науки в прогнозировании и предупреждении всех видов катастроф", – считает спикер.

При этом Айбек Дадебаев отметил, что специально созданным региональным комиссиям поступило 24 835 заявлений от жителей пострадавших регионов. На сегодняшний день 18 642 семьи получили единовременные выплаты на сумму более 7 млрд тенге. Сумма уже проведенных выплат за потери скота составляет свыше 919 млн тенге.

"Проведена экспертиза 9403 подтопленных жилых домов, в целом завершена работа по оценке 6828 объектов. На сегодня выделено свыше 710 млн тенге на ремонтные работы и восстановление жилья. В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской и Павлодарской областях 95 семьям взамен разрушенного жилья были предоставлены дома и квартиры", – сообщил руководитель АП.

Он подчеркнул, что возмещение ущерба продолжается и находится под строгим контролем Администрации президента и правительства. 

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