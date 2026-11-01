"Мягко говоря, неожиданно": ученых удивила магнитная буря, накрывшая Землю

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН зафиксировали начало магнитной бури, сообщает Zakon.kz.

Магнитная буря началась в ночь на 1 ноября 2026 года и для ученых стала сюрпризом.

"Мягко говоря, неожиданно... Началась планетарная магнитная буря уровня G2. После более чем суток борьбы с плазмой из корональной дыры, магнитосфера видимо просто устала. Ночь получается жаркой", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ИКИ РАН

На Солнце 29 октября 2026 года ученые зафиксировали выброс гигантского протуберанца (темное холодное облако газа). Ученые тогда сообщили, что облако летело скорее вбок, чем в сторону Земли. Но была вероятность, что оно все-таки может задеть Землю.

Между тем протуберанцы являются источником одних из самых сильных магнитных бурь. Удар по магнитному полю планеты тяжелым плотным газовым волокном, как правило, запускает бури уровня минимум G3-G4 (от сильных до очень сильных).

Астрономы разглядели планету с водой и погодой, похожими на земные. Оказалось, что экзопланета – технически коричневый карлик, о которой известно уже много лет, гораздо больше похожа на планету Земля, чем считалось ранее.

