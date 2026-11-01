#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+11°
$
453.87
508.33
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+11°
$
453.87
508.33
5.65
Наука и технологии

"Мягко говоря, неожиданно": ученых удивила магнитная буря, накрывшая Землю

Геомагнитная буря, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 05:58 Фото: pexels
В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН зафиксировали начало магнитной бури, сообщает Zakon.kz.

Магнитная буря началась в ночь на 1 ноября 2026 года и для ученых стала сюрпризом.

"Мягко говоря, неожиданно... Началась планетарная магнитная буря уровня G2. После более чем суток борьбы с плазмой из корональной дыры, магнитосфера видимо просто устала. Ночь получается жаркой", – говорится в сообщении.
График, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 05:58

Фото: пресс-служба ИКИ РАН

На Солнце 29 октября 2026 года ученые зафиксировали выброс гигантского протуберанца (темное холодное облако газа). Ученые тогда сообщили, что облако летело скорее вбок, чем в сторону Земли. Но была вероятность, что оно все-таки может задеть Землю.

Между тем протуберанцы являются источником одних из самых сильных магнитных бурь. Удар по магнитному полю планеты тяжелым плотным газовым волокном, как правило, запускает бури уровня минимум G3-G4 (от сильных до очень сильных).

Астрономы разглядели планету с водой и погодой, похожими на земные. Оказалось, что экзопланета – технически коричневый карлик, о которой известно уже много лет, гораздо больше похожа на планету Земля, чем считалось ранее.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
магнитные бури
21:35, 12 августа 2024
Очередная мощная магнитная буря накрыла Землю
космос, Солнце, Земля, планеты
11:38, 11 июня 2026
Ученые сделали новое заявление о магнитных бурях, надвигающихся на Землю
магнитная буря
01:20, 03 мая 2024
Мощную магнитную бурю зафиксировали ученые в атмосфере Земли
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Армат Арманулы после завоевания титула WBA Asia
00:51, 01 ноября 2026
Тольтаев завоевал пояс WBA Asia, а Арманулы защитил титул на вечере бокса в Актобе
Бек Нурмаганбет после 15-й победы на профессиональном ринге
00:20, 01 ноября 2026
"Иду за тобой": Нурмаганбет бросил вызов чемпиону мира Иглесиасу после победы нокаутом
Луиш Нани после заключительного матча за ФК Актобе
23:46, 31 октября 2026
Нани трогательно попрощался с Казахстаном: Настоящее удовольствие быть частью "Актобе"
Самат Смаков руководит тренировочным процессом ФК Атырау
23:18, 31 октября 2026
Самат Смаков поблагодарил игроков "Атырау" за разгромную победу в финальном туре КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: