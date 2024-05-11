Спецназ задержал убегавшего от полиции мужчину в Жезказгане

В ночь на 11 мая в Жезказгане произошла погоня с участием полицейских и спецподразделения "Арлан". Позвонившие на линию "102" сообщили диспетчеру, что у мужчины имеется оружие, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Улытауской области сообщили, что мужчина пытался скрыться, не подчиняясь требованиям полицейских. На видео, которое распространяют местные жители, видно, что задерживали его десятки полицейских и спецназовцев.

"Обратившись на канал "102" Управления полиции, житель города сообщил, что у водителя было оружие. Офицеры Центра оперативного управления направили на задержание подозреваемого патрульную полицию и спецподразделение "Арлан". Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан". ДП Улытауской области

Также департамент опубликовал видео, как задерживали мужчину.

"Проводится расследование, результаты которого не оглашаются в соответствии с действующим законодательством", – заключили в ДП.

Ранее в МВД рассказали о работе криминалистов Улытауской области, которые по фрагменту пальца раскрыли убийство.