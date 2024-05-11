Под угрозой затопления оказалось древнее городище Сарайшык

Вице-премьер Канат Бозумбаев 11 мая проинспектировал берегоукрепительные работы в селах Индербор, Жасуат, Курылыс Индерского района, а также в селах Махамбет, Сарайшык, Талдыколь Махамбетского района Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства, в регионе сохраняется угроза паводков. На гидропостах близ сел Индербор и Махамбет уровень воды превысил опасную отметку.

"Ожидается дальнейшее повышение уровня на реке Жайык. На всех опасных участках организовано круглосуточное дежурство. Активное участие в борьбе со стихией принимают местные жители, волонтеры и работники различных предприятий. В Индерском районе общая протяженность земляных дамб составила 30 км", – говорится в сообщении.

Отмечается, что защита выстроена в населенных пунктах Жасуат, Индербор, Курылыс, Коктогай, Орлик, Есбол и Елтай. В работах задействовано свыше 40 единиц спецтехники, около 300 военнослужащих и порядка 100 сотрудников ЧС, в том числе сотрудники ДЧС Кызылординской области.

"В Махамбетском районе вдоль реки Жайык расположено 17 населенных пунктов. Для их защиты сооружено 80 км берегоукрепительных дамб. Всего их протяженность в районе составляет 105,8 км. Противопаводковые мероприятия продолжаются. Привлечено 130 единиц спецтехники, 650 военнослужащих, свыше 200 сотрудников ЧС, порядка 300 волонтеров и местных жителей", – указывается в пресс-релизе.

Также сообщается, что акиму Махамбетского района вице-премьер Канат Бозумбаев поручил дополнительно поднять дамбу вдоль реки Жайык на всем протяжении древнего городища Сарайшык.

"Для этого сюда будут переброшены десятки единиц техники и сотни человек личного состава Министерства обороны. Необходимо ответственно отнестись к защите и сохранению нашего исторического наследия", — поручил Канат Бозумбаев.

Ранее сообщалось, что, по данным МЧС на 10:00 11 мая, в пострадавших от наводнений районах Казахстана в свои дома вернулись более 54 тыс. человек.

