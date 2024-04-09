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Канат Бозумбаев поручил защитить древнейшее городище Сарайшык от паводков

Канат Бозумбаев поручил уберечь древнейшее городище Сарайшык от паводков , фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 20:28 Фото: primeminister.kz
Вице-премьер, заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев и аким Атырауской области Серик Шапкенов провели облет территории вдоль реки Урал, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства, они ознакомились с текущими работами по укреплению берегов и строительству дамб, особенно важных в свете последних данных, показывающих повышение уровня воды на гидропостах: в селе Индербор на 33 см и в селе Махамбет на 60 см.

"Проведена проверка хода берегоукрепительных работ в Индерском районе. Задействовано 87 единиц техники и 505 волонтеров. Уложено 14,9 км валов и 103,5 тыс. единиц мешкотары. Подобные меры принимаются и в Махамбетском районе, где для укрепления дамб задействовано 4 тыс. волонтеров и 210 единиц техники, уложено 12,8 км новых валов", – говорится в сообщении. 
Канат Бозумбаев поручил уберечь древнейшее городище Сарайшык от паводков , фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 20:28

Фото: primeminister.kz

Также сообщается, что Канат Бозумбаев посетил древнейшее городище Сарайшык, расположенное на берегу реки Урал. Вице-премьер дал поручения по сохранению территории исторического памятника и усилению защитных работ.

"Стоить отметить, что работы по укреплению берега Урала ведутся и в самом Атырау. Для эффективного проведения работ город разделен на 107 участков, за каждым закреплен ответственный сотрудник.  На сегодня возведено 32 км дамб, задействовано 503 единицы техники, около 9 тыс. волонтеров, уложено 373 тыс. единиц мешкотары", – отмечается в пресс-релизе.

Заместитель премьер-министра также встретился с жителями сел Курылыс и Жарсуат Индерского района. Для берегоукрепительных работ там нужна тяжелая техника. Канат Бозумбаев заверил, что будет направлена дополнительная техника из Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской и Мангистауской областей. Ее распределят в соответствии с заявками акимов районов. Также ведется работа по привлечению  дополнительных сил и средств по линии Министерства обороны.

Вместе с тем вице-премьер дал ряд указаний по дальнейшему укреплению уязвимых участков вдоль реки Урал.

"Эти меры направлены на предотвращение будущих наводнений и защиту населенных пунктов, достопримечательностей. Со стороны правительства будет оказана необходимая поддержка", – заключили в кабмине.

Ранее стало известно, что в правительстве разработали алгоритм работы с детьми, размещенными в эвакуационные центры из-за сложной паводковой ситуации. Было решено, что дети из пострадавших от паводков регионов будут учиться в "Дарын" и НИШ. 

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Диана Абдуллаева
Бозумбаев Канат Шапкенов Серик Атырауская область Паводки-2024
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