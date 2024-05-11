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Град, заморозки и сильный ветер: почти по всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение

Град, заморозки и сильный ветер: почти по всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 22:00 Фото: pixabay
В 16 областях Казахстана на 12 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на госметеослужбу "Казгидромет".

В центре Улытауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман. На севере, востоке области заморозки 2 градуса. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем временами на севере, востоке Атырауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на востоке области 15-20, порывы 23 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза.

В Акмолинской области ожидается ветер южный, юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. В Кокшетау ожидается ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В горных районах Алматинской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, мокрый снег). На западе, юге, востоке, в горных районах области – гроза. В предгорных районах области ожидается град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на востоке области порывы 17-22 м/с. В Алматы временами ожидается гроза. В Конаеве ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 18 м/с.

Ночью на юго-западе, западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер южный порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер южный 15-20, порывы 23-28 м/с.

В горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Абайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, южный днем на западе области порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются гроза, град.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-восточный, южный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, в Казалинском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. На юге Костанайской области ожидается высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Павлодарской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 1-3 градуса.

Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза, на юге области пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, днем на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный днем порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке, в горных районах области гроза, град, шквал. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области при грозе порывы 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В период с 12 по 15 мая в горных и предгорных районах Восточно-Казахстанской области в связи ожидаемыми осадками и с повышением температурного фона ожидается формирование склоновых стоков, подъемы уровней воды на реках, превышение критических отметок, а также увеличение водности на небольших реках, ручьях и временных водотоках.Примечание: при этом возможны разливы и подтопления автодорог и железнодорожных путей, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.

Ранее синоптики рассказали о погоде на 12 мая. Подробнее можно прочитать здесь

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