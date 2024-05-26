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Сильный ветер, град и ливень: почти во всех областях РК объявлено штормовое предупреждение

Сильный ветер, град и ливень: почти во всех областях объявлено штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 22:13 Фото: pixabay
В Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 27 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на госметеослужбу "Казгидромет".

В Астане днем ожидаются гроза и град.

В Карагандинской области ночью на севере, востоке области – гроза, днем на севере области ожидаются сильный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный, днем на западе, в центре, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Улытауской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на севере, в центре области порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с.

В Алматы ночью ожидается туман. В Конаеве ночью ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге, в центре, днем на юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, ночью на юге области порывы 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается гроза.

Ночью на западе, севере, востоке Костанайской области, днем на востоке, юге области ожидается гроза. Днем на юге области – град. Ветер северо-западный, ночью на западе, востоке области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Абайской области ожидается гроза. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается восточный ветер 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, днем на севере, в центре области 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке Жетысуской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на юге Павлодарской области ожидается сильный дождь. На юге области – гроза. Ветер западный, на западе, юге, востоке области 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается ветер западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с. 

В Актюбинской области ветер юго-западный с переходом на северный, на севере, востоке области ожидаются порывы 15-20 м/с. В Актобе ветер юго-западный с переходом на северный, ночью ожидаются порывы 15 м/с.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды в Казахстане на понедельник, 27 мая. Подробнее можно прочитать здесь

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