Паводки: в эвакопунктах остаются более 5 тысяч человек

12 мая 2024 года в министерстве по ЧС отчитались о паводковой ситуации на 16:00. По данным ведомства, в эвакуационных пунктах остаются свыше 5 тысяч человек, их них более 2 тысяч – дети. Вернулись домой – почти 55 тысяч граждан, сообщает Zakon.kz.

Согласно отчету МЧС, по республике в эвакопунктах остаются 5 291 человек, из них 2 239 детей. Вернулись в свои дома 54 755 человек.



"Отведена и откачана вода из 11 134 жилых домов и 3 441 дворовых территорий. Откачано более 118,8 тыс. кубометров талой воды, проведена укладка более 7,7 млн мешкотары и 1,5 млн тонн инертного материала", – сообщили в ведомстве.

Опасность миновала почти во всех регионах страны, исключение – Атырауская область, где насыпные дамбы сдерживают разлив реки Жайык. Уровень воды на гидропостах в Индерборском и Махамбетском районах превысил критическую отметку.